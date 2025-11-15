Муртазалиев проведет защиту титула IBF против Келли

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Чемпион мира в первом среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Бахрам Муртазалиев проведет поединок против британца Джоша Келли, сообщается в соцсети промоутерской компании Matchroom Boxing.