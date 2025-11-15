Рейтинг@Mail.ru
Муртазалиев проведет защиту титула IBF против Келли
Единоборства
 
14:33 15.11.2025
Муртазалиев проведет защиту титула IBF против Келли
Муртазалиев проведет защиту титула IBF против Келли
Чемпион мира в первом среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Бахрам Муртазалиев проведет поединок против британца Джоша... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Новости
Муртазалиев проведет защиту титула IBF против Келли

Россиянин Муртазалиев будет биться с Келли за титул IBF 31 января

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Чемпион мира в первом среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Бахрам Муртазалиев проведет поединок против британца Джоша Келли, сообщается в соцсети промоутерской компании Matchroom Boxing.
Поединок состоится 31 января 2026 года в Ньюкасле.
"Время уничтожать", - написал Муртазалиев на свой странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Муртазалиеву 32 года. Он остается непобежденным боксером с 23 победами на профессиональном ринге. Россиянин завоевал титул IBF в апреле 2024 года, победив немца эквадорского происхождения Джека Кулкая, а в октябре того же года защитил пояс, одолел представляющего Австралию Тима Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.
Келли 31 год. Он провел 19 поединков на профессиональном ринге, одержав 17 побед и потерпев 1 поражение при 1 ничьей.
