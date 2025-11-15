Экс-баскетболиста НБА арестовали за разбой, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывший разыгрывающий защитник ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и петербургского "Спартака" Патрик Беверли арестован за разбойное нападение на члена семьи, сообщает TMZ.
Спортсмен был арестован в пятницу. Согласно тюремным записям, Беверли предъявлено обвинение в "нападении на члена семьи с препятствованием дыханию или кровообращению". Подобные действия квалифицируются как уголовное преступление третьей степени. Сообщается, что Беверли внес залог в 40 тысяч долларов и должен в ближайшее время выйти из-под стражи.
Беверли 37 лет. В 2010-12 годах он выступал за петербургский "Спартак", в составе которого он завоевал Кубок России 2011 года. В НБА Беверли играл за "Хьюстон Рокетс", "Лос-Анджелес Клипперс", "Миннесоту Тимбервулвз", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Чикаго Буллз", "Филадельфию Севенти Сиксерс" и "Милуоки Бакс". Сезон-2024/25 американец провел в "Хапоэле" из Тель-Авива.
