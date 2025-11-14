Тюкавин постарается побить рекорд Дзюбы по числу голов за сборную России

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист московского "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин заявил журналистам, что планирует побить рекорд Артема Дзюбы по числу голов за национальную команду.
Сборная России в субботу проведет товарищеский матч против команды Чили в Сочи на стадионе "Фишт". Начало - 18:00 мск.
"Сборную Чили разбирали два дня. Завтра будет интересно и непросто. На 100% не готов, но сколько времени Валерий Георгиевич выделит, готов выйти и отпахать, постараться забить. В планах есть отличиться, буду стараться побить рекорд Артема Дзюбы", - сказал Тюкавин на пресс-конференции.
В марте в матче против сборной Гренады (5:0) 36-летний Дзюба отметился голом, который стал 31-м за национальную команду. Он побил бомбардирский рекорд Александра Кержакова (30). На счету Тюкавина один забитый мяч в семи играх за сборную.
