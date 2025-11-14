Рейтинг@Mail.ru
Тюкавин постарается побить рекорд Дзюбы по числу голов за сборную России
Футбол
 
20:06 14.11.2025
Тюкавин постарается побить рекорд Дзюбы по числу голов за сборную России
Футболист московского "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин заявил журналистам, что планирует побить рекорд Артема Дзюбы по числу голов за национальную...
футбол
спорт
россия
чили
сочи
артём дзюба
константин тюкавин
александр кержаков
россия
чили
сочи
Тюкавин постарается побить рекорд Дзюбы по числу голов за сборную России

Тюкавин пообещал попытаться побить рекорд Дзюбы по числу голов за сборную России

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист московского "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин заявил журналистам, что планирует побить рекорд Артема Дзюбы по числу голов за национальную команду.
Сборная России в субботу проведет товарищеский матч против команды Чили в Сочи на стадионе "Фишт". Начало - 18:00 мск.
Товарищеские матчи
15 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
Россия
0 : 2
Чили
37‎’‎ • Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
76‎’‎ • Бен Бреретон
(Габриэль Суасо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сборную Чили разбирали два дня. Завтра будет интересно и непросто. На 100% не готов, но сколько времени Валерий Георгиевич выделит, готов выйти и отпахать, постараться забить. В планах есть отличиться, буду стараться побить рекорд Артема Дзюбы", - сказал Тюкавин на пресс-конференции.
В марте в матче против сборной Гренады (5:0) 36-летний Дзюба отметился голом, который стал 31-м за национальную команду. Он побил бомбардирский рекорд Александра Кержакова (30). На счету Тюкавина один забитый мяч в семи играх за сборную.
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Тюкавин попросил не показывать его Telegram-канал Карпину
14 ноября, 19:55
 
Футбол
 
