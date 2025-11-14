Рейтинг@Mail.ru
Алькарас переиграл Музетти в заключительном матче итогового турнира ATP
Теннис
 
00:21 14.11.2025 (обновлено: 06:26 14.11.2025)
Алькарас переиграл Музетти в заключительном матче итогового турнира ATP
Алькарас переиграл Музетти в заключительном матче итогового турнира ATP - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Алькарас переиграл Музетти в заключительном матче итогового турнира ATP
Испанец Карлос Алькарас переиграл итальянца Лоренцо Музетти в заключительном, третьем матче группового этапа итогового турнира Ассоциации... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
теннис
спорт
карлос алькарас
алекс де минаур
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
спорт, карлос алькарас, алекс де минаур, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Карлос Алькарас, Алекс де Минаур, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Алькарас переиграл Музетти в заключительном матче итогового турнира ATP

Теннисист Алькарас гарантировал себе первое место в рейтинге АТР по итогам года

© Фото : Соцсети US OpenИспанский теннисист Карлос Алькарас
Испанский теннисист Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Соцсети US Open
Испанский теннисист Карлос Алькарас. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Испанец Карлос Алькарас переиграл итальянца Лоренцо Музетти в заключительном, третьем матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Встреча группы Джимми Коннорса завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу первой ракетки мира. Музетти занимает девятую строчку в рейтинге ATP. Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты.
Алькарас выиграл все три матча и вышел в полуфинал соревнований, будучи лидером турнирной таблицы группы. Испанец гарантировал себе первое место в рейтинге ATP по итогам года. Вторым полуфиналистом от квартета стал австралиец Алекс де Минаур, который ранее обыграл американца Тейлора Фрица.
Итоговый турнир ATP с участием восьми теннисистов проходит с 9 по 16 ноября. Действующим обладателем трофея является итальянец Янник Синнер.
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Джокович снялся с итогового турнира АТР
8 ноября, 23:02
 
