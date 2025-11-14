Алькарас переиграл Музетти в заключительном матче итогового турнира ATP

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Испанец Карлос Алькарас переиграл итальянца Лоренцо Музетти в заключительном, третьем матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.

Встреча группы Джимми Коннорса завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу первой ракетки мира. Музетти занимает девятую строчку в рейтинге ATP. Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты.