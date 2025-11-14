Алькарас переиграл Музетти в заключительном матче итогового турнира ATP

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Испанец Карлос Алькарас переиграл итальянца Лоренцо Музетти в заключительном, третьем матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Встреча группы Джимми Коннорса завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу первой ракетки мира. Музетти занимает девятую строчку в рейтинге ATP. Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты.
ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group
13 ноября 2025 • начало в 22:40
Завершен
2 : 06:46:1
Алькарас выиграл все три матча и вышел в полуфинал соревнований, будучи лидером турнирной таблицы группы. Испанец гарантировал себе первое место в рейтинге ATP по итогам года. Вторым полуфиналистом от квартета стал австралиец Алекс де Минаур, который ранее обыграл американца Тейлора Фрица.
Итоговый турнир ATP с участием восьми теннисистов проходит с 9 по 16 ноября. Действующим обладателем трофея является итальянец Янник Синнер.
