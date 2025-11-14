https://ria.ru/20251114/real-2055097102.html
Перес принял решение покинуть "Реал", сообщают СМИ
Флорентино Перес решил покинуть пост президента мадридского футбольного клуба "Реал" в 2026 году, сообщает журналист Пепе Альварес в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Альварез: Перес принял решение покинуть пост президента "Реала" в 2026 году