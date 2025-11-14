Рейтинг@Mail.ru
23:24 14.11.2025 (обновлено: 23:27 14.11.2025)
Перес принял решение покинуть "Реал", сообщают СМИ
Перес принял решение покинуть "Реал", сообщают СМИ
Флорентино Перес решил покинуть пост президента мадридского футбольного клуба "Реал" в 2026 году, сообщает журналист Пепе Альварес в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79640/41/796404129_224:0:2000:1332_1920x0_80_0_0_5d2236c29abea7c0122d8b2a26ab7d00.jpg
1920
1920
true
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Флорентино Перес решил покинуть пост президента мадридского футбольного клуба "Реал" в 2026 году, сообщает журналист Пепе Альварес в соцсети Х.
Перес был переизбран в январе 2025 года. Срок его полномочий истекает в 2028 году.
"Перес хотел бы видеть упорядоченную передачу власти, независимо от того, поддержат ли члены клуба референдум или нет", - написал Альварес.
Пересу 78 лет, он занимал должность президента "Реала" с 2000 по 2006 год и был избран снова в 2009 году. При его руководстве клуб семь раз выиграл чемпионат Испании, трижды - Кубок, семь раз - Суперкубок страны, а также семь раз становился победителем Лиги чемпионов, шесть раз - Суперкубка УЕФА, пять раз - клубного чемпионата мира и два - Межконтинентального кубка.
