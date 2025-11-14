Рейтинг@Mail.ru
Гол Точилкина принес "Нефтехимику" победу над ЦСКА в матче КХЛ
Хоккей
 
21:54 14.11.2025
Гол Точилкина принес "Нефтехимику" победу над ЦСКА в матче КХЛ
Гол Точилкина принес "Нефтехимику" победу над ЦСКА в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Гол Точилкина принес "Нефтехимику" победу над ЦСКА в матче КХЛ
Московский ЦСКА проиграл нижнекамскому "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 14.11.2025
спорт, нижнекамск, восток, никита хлыстов, даниэл спронг, виталий абрамов, северсталь, континентальная хоккейная лига (кхл), нефтехимик, цска
Хоккей, Спорт, Нижнекамск, Восток, Никита Хлыстов, Даниэл Спронг, Виталий Абрамов, Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Нефтехимик, ЦСКА

Гол Точилкина принес "Нефтехимику" победу над ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Московский ЦСКА проиграл нижнекамскому "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в пятницу в Нижнекамске, закончилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Лука Профака (25-я минута), Никита Хлыстов (33), который прервал 85-матчевую безголевую серию, а также Герман Точилкин (56). В составе ЦСКА отличились Даниэль Спронг (19) и Виталий Абрамов (37).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
14 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Нефтехимик
3 : 2
ЦСКА
24:19 • Luka Profaca
(Булат Шафигуллин, Герман Точилкин)
32:48 • Никита Хлыстов
(Matvei Nadvorny)
55:52 • Герман Точилкин
(Булат Шафигуллин, Никита Хоружев)
18:50 • Даниэл Спронг
(Павел Карнаухов)
36:57 • Виталий Абрамов
ЦСКА с 26 очками располагается на восьмой позиции в таблице Западной конференции, "Нефтехимик" (31 очко) идет четвертым на Востоке.
В следующем матче армейцы 16 ноября нанесут визит череповецкой "Северстали", а нижнекамская команда в тот же день на выезде встретится с тольяттинской "Ладой".
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - Северсталь (Череповец) - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
"Спартак" проиграл "Северстали" в КХЛ, несмотря на шайбу Морозова
