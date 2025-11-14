Гол Точилкина принес "Нефтехимику" победу над ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Московский ЦСКА проиграл нижнекамскому "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в пятницу в Нижнекамске, закончилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Лука Профака (25-я минута), Никита Хлыстов (33), который прервал 85-матчевую безголевую серию, а также Герман Точилкин (56). В составе ЦСКА отличились Даниэль Спронг (19) и Виталий Абрамов (37).

ЦСКА с 26 очками располагается на восьмой позиции в таблице Западной конференции, "Нефтехимик" (31 очко) идет четвертым на Востоке.