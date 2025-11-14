https://ria.ru/20251114/mullazhonov--2054981694.html
Олимпийского чемпиона по боксу из Узбекистана дисквалифицировали за допинг
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало олимпийского чемпиона узбекистанского боксера Лазизбека Муллажонова, сообщается на сайте организации.
В июле ITA сообщило, что в пробе Муллажонова, взятой 11 июня 2025 года, во внесоревновательный период, были обнаружены следы метастерона.
Спортсмен дисквалифицирован на три года. Срок отстранения отсчитывается с 22 июля 2025 года и завершится 21 июля 2028-го. Муллажонов признал вину, в связи с чем первоначальная возможная дисквалификация на четыре года была сокращена на один год. Также аннулированы результаты боксера на соревнованиях с 11 июня по 22 июля.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
и Национальное антидопинговое агентство Узбекистана имеют право обжаловать вынесенные санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS)
.
Муллажонову 26 лет, он является чемпионом Олимпийских игр в Париже в весовой категории до 92 кг, а также чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира.