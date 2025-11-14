Рейтинг@Mail.ru
Олимпийского чемпиона по боксу из Узбекистана дисквалифицировали за допинг - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
13:40 14.11.2025
Олимпийского чемпиона по боксу из Узбекистана дисквалифицировали за допинг
Олимпийского чемпиона по боксу из Узбекистана дисквалифицировали за допинг
2025-11-14T13:40:00+03:00
2025-11-14T13:40:00+03:00
бокс, спорт, всемирное антидопинговое агентство (wada), спортивный арбитражный суд (cas), допинг
Единоборства, Бокс, Спорт, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Спортивный арбитражный суд (CAS), Допинг
Олимпийского чемпиона по боксу из Узбекистана дисквалифицировали за допинг

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало олимпийского чемпиона узбекистанского боксера Лазизбека Муллажонова, сообщается на сайте организации.
В июле ITA сообщило, что в пробе Муллажонова, взятой 11 июня 2025 года, во внесоревновательный период, были обнаружены следы метастерона.
Спортсмен дисквалифицирован на три года. Срок отстранения отсчитывается с 22 июля 2025 года и завершится 21 июля 2028-го. Муллажонов признал вину, в связи с чем первоначальная возможная дисквалификация на четыре года была сокращена на один год. Также аннулированы результаты боксера на соревнованиях с 11 июня по 22 июля.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Национальное антидопинговое агентство Узбекистана имеют право обжаловать вынесенные санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Муллажонову 26 лет, он является чемпионом Олимпийских игр в Париже в весовой категории до 92 кг, а также чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира.
Дарима Сандакова - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Двукратную чемпионку Европы по боксу Сандакову отстранили на полгода
5 ноября, 13:21
 
ЕдиноборстваБоксСпортВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Спортивный арбитражный суд (CAS)Допинг
 
