Олимпийского чемпиона по боксу из Узбекистана дисквалифицировали за допинг

Спортсмен дисквалифицирован на три года. Срок отстранения отсчитывается с 22 июля 2025 года и завершится 21 июля 2028-го. Муллажонов признал вину, в связи с чем первоначальная возможная дисквалификация на четыре года была сокращена на один год. Также аннулированы результаты боксера на соревнованиях с 11 июня по 22 июля.