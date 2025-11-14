https://ria.ru/20251114/komlya-2055076033.html
Комличенко сможет сыграть в матче против сборной Чили
Комличенко сможет сыграть в матче против сборной Чили - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Комличенко сможет сыграть в матче против сборной Чили
Футболист сборной России и "Локомотива" Николай Комличенко тренировался в общей группе и готов к товарищескому матчу против команды Чили, заявил главный тренер... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T20:09:00+03:00
2025-11-14T20:09:00+03:00
2025-11-14T20:09:00+03:00
футбол
спорт
николай комличенко
валерий карпин
локомотив (москва)
оренбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042341511_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_d8b4180f2f0475450755ac7d69650f9a.jpg
/20251114/osipenko-2055074934.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042341511_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_0bffdfe250794c6018530deba6e38d13.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, николай комличенко, валерий карпин, локомотив (москва), оренбург
Футбол, Спорт, Николай Комличенко, Валерий Карпин, Локомотив (Москва), Оренбург
Комличенко сможет сыграть в матче против сборной Чили
Карпин заявил, что Комличенко готов к матчу против сборной Чили