Комличенко сможет сыграть в матче против сборной Чили

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист сборной России и "Локомотива" Николай Комличенко тренировался в общей группе и готов к товарищескому матчу против команды Чили, заявил главный тренер национальной сборной Валерий Карпин.