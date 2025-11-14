Рейтинг@Mail.ru
Колосков считает, что футболисты сборной стали играть слишком агрессивно - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:17 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/koloskov-2055006205.html
Колосков считает, что футболисты сборной стали играть слишком агрессивно
Колосков считает, что футболисты сборной стали играть слишком агрессивно - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Колосков считает, что футболисты сборной стали играть слишком агрессивно
Российские футболисты стали чересчур агрессивно играть, это плохая тенденция, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T15:17:00+03:00
2025-11-14T15:17:00+03:00
футбол
спорт
россия
санкт-петербург
вячеслав колосков
российский футбольный союз (рфс)
товарищеские матчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996168428_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_dd5a0edde8079f1c018c70b0d7f0a11a.jpg
россия
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996168428_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_6527b0b751e2bc54397c5d91285b0937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, санкт-петербург, вячеслав колосков, российский футбольный союз (рфс), товарищеские матчи
Футбол, Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Вячеслав Колосков, Российский футбольный союз (РФС), Товарищеские матчи
Колосков считает, что футболисты сборной стали играть слишком агрессивно

Колосков: агрессия в российском футболе стала нормой, это настораживает

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Колосков
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вячеслав Колосков. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российские футболисты стали чересчур агрессивно играть, это плохая тенденция, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В среду сборная России сыграла вничью с национальной командой Перу (1:1) в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Игроки сборной заработали четыре желтые карточки.
"В матче сборной расстроили четыре желтые карточки. В товарищеском матче, который ничего не значит. Причем три - за откровенно грубую игру. Эта тенденция в российском футболе настораживает. Непонятно, чем вызвана эта агрессия. К сожалению, в России это стало нормой. Ни одна игра не обходится без карточек. Одной-двух, а то и четырех. Еще и красные бывают. Сейчас эта тенденция перешла на сборную, это плохо", - сказал Колосков.
Товарищеские матчи
12 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Россия
1 : 1
Перу
18‎’‎ • Александр Головин
(Алексей Миранчук)
82‎’‎ • Алекс Валера
(Кевин Кеведо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортРоссияСанкт-ПетербургВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)Товарищеские матчи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала