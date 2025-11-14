Рейтинг@Mail.ru
Морозов из "Спартака" рад возвращению Порядина
23:07 14.11.2025
Морозов из "Спартака" рад возвращению Порядина
Морозов из "Спартака" рад возвращению Порядина
Хоккеист московского "Спартака" Павел Порядин признался, что рад возвращению форварда Ивана Морозова в состав "красно-белых". РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T23:07:00+03:00
2025-11-14T23:07:00+03:00
Морозов из "Спартака" рад возвращению Порядина

Хоккеист "Спартака" Порядин о Морозове: рад, что он вернулся после травмы

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккеист московского "Спартака" Павел Порядин признался, что рад возвращению форварда Ивана Морозова в состав "красно-белых".
В сентябре "Спартак" сообщил о том, что в допинг-пробе Морозова выявлено запрещенное вещество. Нападающий был временно отстранен. Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период. В ноябре срок дисквалификации Морозова был сокращен до одного месяца. В пятницу 25-летний форвард вошел в заявку "Спартака" на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой "Северстали". "Красно-белые" в Москве проиграли со счетом 3:4, Морозов отметился голом после передачи Порядина.
"Тяжеловато возвращаться в любом случае - упускаешь этот ритм. Коммуникация у нас с ним была и раньше, она никуда не делась. Давно друг друга знаем и играли вместе, главное было почувствовать начало. Хорошо, что забросили шайбу, дальше было полегче. Думаю, у него отличные эмоции (от возвращения). Я рад, что так все сложилось", - сказал Порядин журналистам.
Морозову 25 лет. Он выступает за "Спартак" с 2023 года. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата форвард принял участие в 64 матчах, в которых набрал 50 очков (19 голов + 31 передача).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
14 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
3 : 4
Северсталь
07:15 • Иван Морозов
(Павел Порядин)
17:00 • Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
47:16 • Danil Pivchulin
(Павел Порядин, Даниил Орлов)
13:14 • Yanni Kaldis
(Данил Веряев)
22:32 • Данил Аймурзин
(Николай Чебыкин, Тимофей Давыдов)
25:22 • Михаил Ильин
(Николай Чебыкин, Тимур Каримов)
41:13 • Никита Камалов
(Ilya Kvochko, Илья Иванцов)
Хоккей Спорт Иван Морозов Павел Порядин Москва Северсталь КХЛ 2025-2026
 
