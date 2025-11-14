Исторический пас Марченко помог "Коламбусу" обыграть "Эдмонтон"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" обыграли "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:4 (1:0, 3:2, 1:2). В составе "Блю Джекетс" шайбы забросили Мэтью Оливье (16-я и 48-я минуты), Чарли Койл (21), Дентон Матейчук (31) и Адам Фантилли (39). У "Эдмонтона" отличились Мэтт Савуа (29), Леон Драйзайтль (30, 52) и российский нападающий Василий Подколзин (48).

Российский форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко отметился голевой передачей и продлил личную результативную серию до десяти матчей, в которых он суммарно набрал 12 очков (3 гола и 9 передач). Марченко стал пятым игроком в истории франшизы, кому удалось оформить 10-матчевую результативную серию в чемпионатах НХЛ. Всего в 17 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 19 очков (8+11).

Нападающий "Коламбуса" Егор Чинахов заблокировал один бросок. Форвард "Блю Джекетс" Дмитрий Воронков также отметился одним блокированным броском. Защитник "мундиров" Иван Проворов нанес один бросок в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал два броска.