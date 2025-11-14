Рейтинг@Mail.ru
Исторический пас Марченко помог "Коламбусу" обыграть "Эдмонтон"
Хоккей
Хоккей
 
06:24 14.11.2025
Исторический пас Марченко помог "Коламбусу" обыграть "Эдмонтон"
Исторический пас Марченко помог "Коламбусу" обыграть "Эдмонтон" - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Исторический пас Марченко помог "Коламбусу" обыграть "Эдмонтон"
Хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" обыграли "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.11.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
коламбус блю джекетс
эдмонтон ойлерз
кирилл марченко
егор чинахов
дмитрий воронков
иван проворов
/20251114/khokkey-2054904912.html
национальная хоккейная лига (нхл), коламбус блю джекетс, эдмонтон ойлерз, кирилл марченко, егор чинахов, дмитрий воронков, иван проворов, василий подколзин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Коламбус Блю Джекетс, Эдмонтон Ойлерз, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Василий Подколзин
Исторический пас Марченко помог "Коламбусу" обыграть "Эдмонтон"

Передача Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Эдмонтон", у Подколзина гол

© Getty Images / Jason MowryХоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Кирилл Марченко - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Getty Images / Jason Mowry
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" обыграли "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 ноября 2025 • начало в 03:30
Завершен
Коламбус
5 : 4
Эдмонтон
15:36 • Мэтью Оливер
(Чарли Койл, Зак Веренски)
20:44 • Чарли Койл
(Мэтью Оливер)
30:19 • Дэнтон Матейчук
(Шон Монахэн, Лука Дель Бел Беллуз)
38:20 • Адам Фантилли
(Кирилл Марченко, Дэймон Северсон)
47:30 • Мэтью Оливер
(Чарли Койл, Коул Силлингер)
28:09 • Мэтью Савойя
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
29:49 • Леон Драйзайтль
(Эван Бушар)
47:57 • Василий Подколзин
(Джек Рослович)
51:27 • Леон Драйзайтль
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:4 (1:0, 3:2, 1:2). В составе "Блю Джекетс" шайбы забросили Мэтью Оливье (16-я и 48-я минуты), Чарли Койл (21), Дентон Матейчук (31) и Адам Фантилли (39). У "Эдмонтона" отличились Мэтт Савуа (29), Леон Драйзайтль (30, 52) и российский нападающий Василий Подколзин (48).
Российский форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко отметился голевой передачей и продлил личную результативную серию до десяти матчей, в которых он суммарно набрал 12 очков (3 гола и 9 передач). Марченко стал пятым игроком в истории франшизы, кому удалось оформить 10-матчевую результативную серию в чемпионатах НХЛ. Всего в 17 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 19 очков (8+11).
Нападающий "Коламбуса" Егор Чинахов заблокировал один бросок. Форвард "Блю Джекетс" Дмитрий Воронков также отметился одним блокированным броском. Защитник "мундиров" Иван Проворов нанес один бросок в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал два броска.
"Коламбус" одержал вторую победу подряд в чемпионате НХЛ. "Эдмонтон" потерпел четвертое поражение в последних шести матчах.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Коламбус Блю ДжекетсЭдмонтон ОйлерзКирилл МарченкоЕгор ЧинаховДмитрий ВоронковИван ПроворовВасилий Подколзин
 
Матч-центр
 
