Караваев приступил к тренировкам в общей группе
Караваев приступил к тренировкам в общей группе - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Караваев приступил к тренировкам в общей группе
Российский защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе, сообщается в Telegram-канале клуба. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
футбол
вячеслав караваев
зенит
российская премьер-лига (рпл)
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российский защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе, сообщается в Telegram-канале клуба.
Караваев
не выходил на поле с 27 ноября 2024 года, когда "Зенит
" на выезде обыграл грозненский "Ахмат
" в ответном матче 1/8 финала плей-офф пути РПЛ
Кубка России. Он получил разрыв ахиллова сухожилия в январе во время сборов в Катаре. После этого защитник был прооперирован. Ориентировочный срок восстановления составлял семь месяцев.
"Вячеслав Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе! Рады видеть на поле, Слава!" - говорится в сообщении клуба.
Караваеву 30 лет. Он выступает за "Зенит" с осени 2019 года. За это время защитник принял участие в 165 матчах во всех турнирах, забив четыре мяча. Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом России, дважды становился обладателем Кубка России и пять раз завоевывал Суперкубок страны.