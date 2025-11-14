https://ria.ru/20251114/gazon-2055079912.html
Карпин похвалил состояние газона на стадионе "Фишт" перед матчем с Чили
Карпин похвалил состояние газона на стадионе "Фишт" перед матчем с Чили - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Карпин похвалил состояние газона на стадионе "Фишт" перед матчем с Чили
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на предматчевой пресс-конференции накануне товарищеской игры с командой Чили положительно оценил... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T20:42:00+03:00
2025-11-14T20:42:00+03:00
2025-11-14T20:42:00+03:00
футбол
спорт
россия
санкт-петербург
чили
александр головин
валерий карпин
матвей сафонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047334587_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7ea8c3ca2fe43cc807c887c9c70e90d5.jpg
/20251112/karpin-2054624965.html
/20251114/futbol-2055077820.html
россия
санкт-петербург
чили
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047334587_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_f466e0dcc412e2cd94210ed8ed539153.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, санкт-петербург, чили, александр головин, валерий карпин, матвей сафонов, зенит
Футбол, Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Чили, Александр Головин, Валерий Карпин, Матвей Сафонов, Зенит
Карпин похвалил состояние газона на стадионе "Фишт" перед матчем с Чили
Карпин похвалил состояние газона на стадионе "Фишт" перед матчем с командой Чили
СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на предматчевой пресс-конференции накануне товарищеской игры с командой Чили положительно оценил состояние газона на стадионе "Фишт".
Сборная России в среду в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу (1:1). После игры Карпин и капитан команды Александр Головин высказывали недовольство состоянием газона на арене "Зенита".
"О газоне лучше спрашивать игроков. После разминки (в Санкт-Петербурге) не только Матвей Сафонов, но и остальные игроки подходили. Все отметили газон", - сказал Карпин.
Сборная России в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи проведет товарищеский матч с командой Чили.
"Здесь газон лучший в Сочи за последнее время, когда приезжали с разными командами. Удивления это не вызвало. Слава богу, со слов ребят, газон держит, не "плывет". Вчера целый день дождь был, сегодня не было. Завтра, надеемся, будет идеальный", - отметил главный тренер сборной России.