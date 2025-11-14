Стадион "Фишт" и радужный мост в Олимпийском парке в Сочи

Карпин похвалил состояние газона на стадионе "Фишт" перед матчем с Чили

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на предматчевой пресс-конференции накануне товарищеской игры с командой Чили положительно оценил состояние газона на стадионе "Фишт".

Сборная России в среду в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу (1:1). После игры Карпин и капитан команды Александр Головин высказывали недовольство состоянием газона на арене "Зенита".

"О газоне лучше спрашивать игроков. После разминки (в Санкт-Петербурге) не только Матвей Сафонов, но и остальные игроки подходили. Все отметили газон", - сказал Карпин.

Сборная России в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи проведет товарищеский матч с командой Чили.