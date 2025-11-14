Рейтинг@Mail.ru
Карпин похвалил состояние газона на стадионе "Фишт" перед матчем с Чили - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:42 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/gazon-2055079912.html
Карпин похвалил состояние газона на стадионе "Фишт" перед матчем с Чили
Карпин похвалил состояние газона на стадионе "Фишт" перед матчем с Чили - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Карпин похвалил состояние газона на стадионе "Фишт" перед матчем с Чили
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на предматчевой пресс-конференции накануне товарищеской игры с командой Чили положительно оценил... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T20:42:00+03:00
2025-11-14T20:42:00+03:00
футбол
спорт
россия
санкт-петербург
чили
александр головин
валерий карпин
матвей сафонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047334587_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7ea8c3ca2fe43cc807c887c9c70e90d5.jpg
/20251112/karpin-2054624965.html
/20251114/futbol-2055077820.html
россия
санкт-петербург
чили
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047334587_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_f466e0dcc412e2cd94210ed8ed539153.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, санкт-петербург, чили, александр головин, валерий карпин, матвей сафонов, зенит
Футбол, Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Чили, Александр Головин, Валерий Карпин, Матвей Сафонов, Зенит
Карпин похвалил состояние газона на стадионе "Фишт" перед матчем с Чили

Карпин похвалил состояние газона на стадионе "Фишт" перед матчем с командой Чили

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСтадион "Фишт" и радужный мост в Олимпийском парке в Сочи
Стадион Фишт и радужный мост в Олимпийском парке в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на предматчевой пресс-конференции накануне товарищеской игры с командой Чили положительно оценил состояние газона на стадионе "Фишт".
Сборная России в среду в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу (1:1). После игры Карпин и капитан команды Александр Головин высказывали недовольство состоянием газона на арене "Зенита".
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Карпин раскритиковал качество поля стадиона в Петербурге
12 ноября, 23:33
"О газоне лучше спрашивать игроков. После разминки (в Санкт-Петербурге) не только Матвей Сафонов, но и остальные игроки подходили. Все отметили газон", - сказал Карпин.
Сборная России в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи проведет товарищеский матч с командой Чили.
"Здесь газон лучший в Сочи за последнее время, когда приезжали с разными командами. Удивления это не вызвало. Слава богу, со слов ребят, газон держит, не "плывет". Вчера целый день дождь был, сегодня не было. Завтра, надеемся, будет идеальный", - отметил главный тренер сборной России.
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную
14 ноября, 20:25
 
ФутболСпортРоссияСанкт-ПетербургЧилиАлександр ГоловинВалерий КарпинМатвей СафоновЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала