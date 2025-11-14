Рейтинг@Mail.ru
Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
20:25 14.11.2025
Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную
Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что может вызвать футболиста тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбу на будущие матчи национальной команды. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что может вызвать футболиста тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбу на будущие матчи национальной команды.
В марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, обойдя Александра Кержакова (31 гол против 30). После этого спортсмен не вызывался в национальную команду. По данным СМИ, мяч Андрея Аршавина, забитый в ворота сборной Германии в товарищеском матче в 2005 году, могут переписать на Кержакова. Таким образом, он может догнать Дзюбу по голам за национальную команду.
"Сначала посмотрим, что решит Международная федерация футбола", - ответил Карпин на вопрос о том, будет ли Дзюба вызван в сборную, если гол Аршавина запишут на Кержакова.
В субботу на стадионе "Фишт" в Сочи пройдет товарищеский матч между сборными России и Чили. Начало - 18:00 мск
