Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную
Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что может вызвать футболиста тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбу на будущие матчи национальной команды. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
