Федор Чалов стал отцом
Бывший футболист московского ЦСКА Федор Чалов, который на данный момент выступает в составе греческого ПАОКа, стал отцом, сообщается в Telegram-канале армейцев. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
