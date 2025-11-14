Рейтинг@Mail.ru
Федор Чалов стал отцом
Футбол
 
15:55 14.11.2025
Федор Чалов стал отцом
Бывший футболист московского ЦСКА Федор Чалов, который на данный момент выступает в составе греческого ПАОКа, стал отцом, сообщается в Telegram-канале армейцев. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
спорт, федор чалов, пфк цска, базель, паок
Футбол, Спорт, Федор Чалов, ПФК ЦСКА, Базель, ПАОК
У футболиста ПАОКа Федора Чалова родилась дочь

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бывший футболист московского ЦСКА Федор Чалов, который на данный момент выступает в составе греческого ПАОКа, стал отцом, сообщается в Telegram-канале армейцев.
У 27-летнего форварда и его супруги Валерии родилась дочь.
"Федя Чалов стал отцом! Поздравляем Федю и Леру с рождением дочки!" - говорится в сообщении клуба.
Чалов является воспитанником ЦСКА и выступал за основной состав клуба с января 2017 года. В составе армейцев он становился обладателем Кубка и Суперкубка России. На протяжении карьеры он также выступал в составе швейцарского "Базеля" на правах аренды.
С лета 2024 года россиянин представляет греческий ПАОК, его соглашение с клубом рассчитано до июня 2027 года. Всего он провел в составе команды из Салоников 57 матчей и забил восемь голов. Также в его активе восемь матчей и три гола за сборную России.
Футбол
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
