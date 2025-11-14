Сборная Сербии осталась без ЧМ, албанцы сыграют в "стыках"

В другом матче группы сборная Албании в гостях обыграла команду Андорры со счетом 1:0.
Ранее гарантировавшая себе участие в чемпионате мира сборная Англии, набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице. Команда Албании (14) обеспечила себе второе место и сыграет в стыковых матчах. Далее идут сборные Сербии (10), Латвии (5) и Андорры (1).
В заключительном матче отборочного этапа англичане 16 ноября сыграют в гостях со сборной Албании, в этот же день сербы примут команду Латвии.
