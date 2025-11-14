Рейтинг@Mail.ru
Сборная Сербии осталась без ЧМ, албанцы сыграют в "стыках"
Футбол
 
01:02 14.11.2025 (обновлено: 06:27 14.11.2025)
Сборная Сербии осталась без ЧМ, албанцы сыграют в "стыках"
Сборная Сербии осталась без ЧМ, албанцы сыграют в "стыках"
Сборная Англии обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T01:02:00+03:00
2025-11-14T06:27:00+03:00
Сборная Сербии осталась без ЧМ, албанцы сыграют в "стыках"

Команда Албании гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сборная Англии обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы K, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Букайо Сака (28-я минута) и Эберечи Эзе (90).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа K
13 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Англия
2 : 0
Сербия
28‎’‎ • Букайо Сака
90‎’‎ • Эберечи Эзе
(Фил Фоден)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В другом матче группы сборная Албании в гостях обыграла команду Андорры со счетом 1:0.
Ранее гарантировавшая себе участие в чемпионате мира сборная Англии, набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице. Команда Албании (14) обеспечила себе второе место и сыграет в стыковых матчах. Далее идут сборные Сербии (10), Латвии (5) и Андорры (1).
В заключительном матче отборочного этапа англичане 16 ноября сыграют в гостях со сборной Албании, в этот же день сербы примут команду Латвии.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Сборная Франции разгромила Украину и отобралась на ЧМ-2026
14 ноября, 00:43
 
Футбол
 
