Сборная Сербии осталась без ЧМ, албанцы сыграют в "стыках"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сборная Англии обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы K, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Букайо Сака (28-я минута) и Эберечи Эзе (90).

В другом матче группы сборная Албании в гостях обыграла команду Андорры со счетом 1:0.

Ранее гарантировавшая себе участие в чемпионате мира сборная Англии, набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице. Команда Албании (14) обеспечила себе второе место и сыграет в стыковых матчах. Далее идут сборные Сербии (10), Латвии (5) и Андорры (1).