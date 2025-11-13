https://ria.ru/20251113/zenit-2054849129.html
Волейболисты казанского "Зенита" выиграли все шесть матчей со старта сезона
Казанский "Зенит" обыграл на выезде сургутский клуб "Газпром-Югра" в матче шестого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T19:15:00+03:00
волейбол
спорт
зенит (санкт-петербург)
газпром-югра (сургут)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054848150_0:106:1066:706_1920x0_80_0_0_2c55d59a50bfe1749da95489418f52dd.jpg
/20251113/volejbolistka-2054830643.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054848150_0:6:1066:806_1920x0_80_0_0_31dbed43a251cd101f825f1157599156.jpg
Волейболисты казанского "Зенита" выиграли все шесть матчей со старта сезона
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Газпром-Югру" в матче Суперлиги