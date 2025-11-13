Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты казанского "Зенита" выиграли все шесть матчей со старта сезона
Волейбол
 
19:15 13.11.2025
Волейболисты казанского "Зенита" выиграли все шесть матчей со старта сезона
Волейболисты казанского "Зенита" выиграли все шесть матчей со старта сезона
Казанский "Зенит" обыграл на выезде сургутский клуб "Газпром-Югра" в матче шестого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
2025-11-13T19:15:00+03:00
2025-11-13T19:15:00+03:00
спорт, зенит (санкт-петербург), газпром-югра (сургут), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Зенит (Санкт-Петербург), Газпром-Югра (Сургут), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболисты казанского "Зенита" выиграли все шесть матчей со старта сезона

Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Газпром-Югру" в матче Суперлиги

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Казанский "Зенит" обыграл на выезде сургутский клуб "Газпром-Югра" в матче шестого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча в Сургуте завершилась со счетом 3-0 (25:16, 25:19, 25:21) в пользу гостей.
"Зенит" выиграл все шесть матчей со старта сезона и располагается на втором месте в турнирной таблице Суперлиги. "Газпром-Югра" проиграла третий матч кряду и с пятью поражениями в шести встречах идет на 14-й позиции.
В другом матче нижегородский "Горький" на выезде обыграл кемеровский "Кузбасс" - 3-1 (25:21, 27:25, 24:26, 25:19).
Волейболистки Локомотива - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Волейболистку "Локомотива" дисквалифицировали за оскорбление арбитра
13 ноября, 17:52
 
ВолейболСпортЗенит (Санкт-Петербург)Газпром-Югра (Сургут)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
