К делу о банкротстве "Химок" привлекли прокуратуру - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Футбол
 
11:38 13.11.2025
К делу о банкротстве "Химок" привлекли прокуратуру
К делу о банкротстве "Химок" привлекли прокуратуру
футбол
георгий джикия
антон заболотный
никита кокарев
химки
российская премьер-лига (рпл)
спорт
георгий джикия, антон заболотный, никита кокарев, химки, российская премьер-лига (рпл), спорт
Футбол, Георгий Джикия, Антон Заболотный, Никита Кокарев, Химки, Российская премьер-лига (РПЛ), Спорт
К делу о банкротстве "Химок" привлекли прокуратуру

Суд привлек прокуратуру к делу о банкротстве ФК "Химки"

© Фото : Пресс-служба ФК "Химки"Футболисты клуба "Химки"
Футболисты клуба Химки - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Футболисты клуба "Химки". Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области по собственной инициативе привлек областную прокуратуру к делу о банкротстве футбольного клуба "Химки", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Привлечь прокуратуру Московской области… к участию в деле о признании АНО "Футбольный клуб "Химки" несостоятельным (банкротом)", - говорится в судебном акте.
Суд 14 октября включил в реестр требований кредиторов "Химок" требования работников и игроков клуба в общем размере около 696 миллионов рублей.
Согласно сообщению на Федресурсе, самые большие обязательства у "Химок" остались перед футболистами Георгием Джикией (около 58 миллионов рублей), Антоном Заболотным (свыше 48 миллионов), Никитой Кокаревым (более 27 миллионов), Кириллом Панченко (более 22 миллионов), Александром Филиным (около 22 миллионов рублей).
Кредиторами к клубу предъявлен еще ряд многомиллионных требований, многие из них пока не рассмотрены.
Арбитражный суд Московской области 9 сентября по заявлению подмосковной межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №13 признал АНО "Футбольный клуб "Химки" банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство.
Суд включил в реестр требований кредиторов клуба требования ФНС в общем размере свыше 448 миллионов рублей. Конкурсным управляющим утвержден Роман Назаров из Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих "Эксперт".
Ранее "Химки" не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) - высшей футбольной лиге страны - из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.
В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров.
"Химки" 18 июня объявили о приостановлении деятельности.
