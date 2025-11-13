К делу о банкротстве "Химок" привлекли прокуратуру

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области по собственной инициативе привлек областную прокуратуру к делу о банкротстве футбольного клуба "Химки", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Привлечь прокуратуру Московской области… к участию в деле о признании АНО "Футбольный клуб " Химки " несостоятельным (банкротом)", - говорится в судебном акте.

Суд 14 октября включил в реестр требований кредиторов "Химок" требования работников и игроков клуба в общем размере около 696 миллионов рублей.

Кредиторами к клубу предъявлен еще ряд многомиллионных требований, многие из них пока не рассмотрены.

Арбитражный суд Московской области 9 сентября по заявлению подмосковной межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №13 признал АНО "Футбольный клуб "Химки" банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство.

Суд включил в реестр требований кредиторов клуба требования ФНС в общем размере свыше 448 миллионов рублей. Конкурсным управляющим утвержден Роман Назаров из Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих "Эксперт".

Ранее "Химки" не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ ) - высшей футбольной лиге страны - из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.

В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров.