Семин назвал главную ошибку Станковича

"Я думаю, что руководство клуба проявило терпение и дало тренеру достаточно возможностей для того, чтобы он реализовал себя в "Спартаке". Другое дело, что давление на Станковича было чересчур большим, и он его, может быть, не выдержал. Давление иной раз справедливое, а иной раз и несправедливое. В том числе и со стороны журналистов, которые, на мой взгляд, порой проверяли его на стойкость своими сложными и непонятными вопросами. Все проблемы у него были в комплексе", - отметил собеседник агентства.