Семин назвал главную ошибку Станковича

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Уволенный из московского футбольного клуба "Спартак" главный тренер серб Деян Станкович не учел ряд ключевых факторов при приходе в команду и не смог выдержать повышенное давление с различных сторон, заявил РИА Новости ранее возглавлявший сборную России и столичный "Локомотив" Юрий Семин.
Во вторник "красно-белые" объявили о расторжении контракта со Станковичем по соглашению сторон. Руководство "Спартака" выразило неудовлетворение турнирным положением "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов. После 15 туров чемпионата России "Спартак" с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Лидируют "Краснодар" и московский ЦСКА, набравшие по 33 очка.
"Самая главная ошибка Станковича - турнирная таблица. А в ней "Спартак" находился не на том месте, которое были поставлены задачи занимать и которое все ожидали. Как можно было недооценить значение и задачи клуба в нашем футболе, ведь оно видно невооруженным глазом. Любой тренер, который едет в Россию, должен учитывать, в какой клуб он приходит и какие в нем существует требования. Наверное, Станкович не учел многого, раз у "Спартака" нет результата", - сказал Семин.
"Я думаю, что руководство клуба проявило терпение и дало тренеру достаточно возможностей для того, чтобы он реализовал себя в "Спартаке". Другое дело, что давление на Станковича было чересчур большим, и он его, может быть, не выдержал. Давление иной раз справедливое, а иной раз и несправедливое. В том числе и со стороны журналистов, которые, на мой взгляд, порой проверяли его на стойкость своими сложными и непонятными вопросами. Все проблемы у него были в комплексе", - отметил собеседник агентства.
Станковичу 47 лет, он возглавил "Спартак" в мае 2024 года и привел команду к четвертому месту в РПЛ в прошлом сезоне.