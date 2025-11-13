Рейтинг@Mail.ru
11:36 13.11.2025 (обновлено: 11:46 13.11.2025)
Аршавин рассказал, что Соболев стал меньше играть в компьютерные игры
спорт, россия, александр соболев, андрей аршавин, зенит, санкт-петербург
Футбол, Спорт, Россия, Александр Соболев, Андрей Аршавин, Зенит, Санкт-Петербург
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал РИА Новости, что нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев перестал играть допоздна в компьютерные игры и его отношение к футболу стало более профессиональным.
Соболеву 28 лет. Он перешел в "Зенит" из московского "Спартака" в августе 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 19 матчей в различных турнирах, в которых забил пять мячей.
«
"Мне кажется, он сейчас более профессионально относится (к футболу) и меньше играет. Недавно мы делали с ним интервью, он сейчас точно не засиживается так допоздна. Его результаты - просто игровые причины, я бы не искал их вне поля", - сказал Аршавин.
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Соболев сообщил о рождении второго сына
12 ноября, 12:56
 
ФутболСпортРоссияАлександр СоболевАндрей АршавинЗенитСанкт-Петербург
 
