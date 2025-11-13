Рейтинг@Mail.ru
Семин рассказал, какой тренер должен возглавить "Спартак"
Футбол
 
10:44 13.11.2025
Семин рассказал, какой тренер должен возглавить "Спартак"
Семин рассказал, какой тренер должен возглавить "Спартак"
Московский "Спартак" должен возглавить специалист высокой квалификации, способный выдержать повышенное давление со всех сторон и не важно, будет ли он из России РИА Новости Спорт, 13.11.2025
/20251112/rpl-2054601910.html
Семин: "Спартаку" нужен тренер высокой квалификации, национальность не важна

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Спартак" должен возглавить специалист высокой квалификации, способный выдержать повышенное давление со всех сторон и не важно, будет ли он из России или из другой страны, заявил РИА Новости бывший главный тренер национальной команды и столичного "Локомотива" Юрий Семин.
Во вторник "красно-белые" объявили о расторжении контракта с сербом Деяном Станковичем по соглашению сторон. Руководство "Спартака" выразило неудовлетворение турнирным положением "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов. После 15 туров чемпионата России "Спартак" с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Лидируют "Краснодар" и московский ЦСКА, набравшие по 33 очка.
«
"В "Спартак" должен прийти хороший тренер высокой квалификации. Потому что это большая команда с большими требованиями к результату. Тренер, который выдерживает давление и который может изменить ситуацию в команде. Какая разница, будет это российский специалист или иностранный. Главное – чтобы это был хороший специалист", - сказал Семин.
"Сохраняет ли "Спартак" шансы на золото? Сейчас чересчур большой разрыв между ним и лидерами. Хотя всякие чудеса бывают, потому что в этом чемпионате России много сюрпризов преподносят команды, которые борются за выживание и находятся внизу турнирной таблицы. Но сейчас будет большой перерыв, и наш чемпионат как бы начинается заново. Клубы проведут серьезную подготовку перед решающим этапом первенства. Кто лучше это сделает, тот и станет чемпионом России", - добавил собеседник агентства.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Ради кого "Спартак" убрал Станковича? Неожиданные расклады в топ-клубах РПЛ
12 ноября, 20:50
 
ФутболСпортЮрий СеминСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
