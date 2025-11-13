https://ria.ru/20251113/semin-2054684335.html
Семин рассказал, какой тренер должен возглавить "Спартак"
Семин рассказал, какой тренер должен возглавить "Спартак" - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Семин рассказал, какой тренер должен возглавить "Спартак"
Московский "Спартак" должен возглавить специалист высокой квалификации, способный выдержать повышенное давление со всех сторон и не важно, будет ли он из России РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T10:44:00+03:00
2025-11-13T10:44:00+03:00
2025-11-13T10:44:00+03:00
Семин рассказал, какой тренер должен возглавить "Спартак"
Семин: "Спартаку" нужен тренер высокой квалификации, национальность не важна
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Спартак" должен возглавить специалист высокой квалификации, способный выдержать повышенное давление со всех сторон и не важно, будет ли он из России или из другой страны, заявил РИА Новости бывший главный тренер национальной команды и столичного "Локомотива" Юрий Семин.
Во вторник "красно-белые" объявили о расторжении контракта с сербом Деяном Станковичем по соглашению сторон. Руководство "Спартака
" выразило неудовлетворение турнирным положением "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ
). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов. После 15 туров чемпионата России "Спартак" с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Лидируют "Краснодар
" и московский ЦСКА
, набравшие по 33 очка.
«
"В "Спартак" должен прийти хороший тренер высокой квалификации. Потому что это большая команда с большими требованиями к результату. Тренер, который выдерживает давление и который может изменить ситуацию в команде. Какая разница, будет это российский специалист или иностранный. Главное – чтобы это был хороший специалист", - сказал Семин.
"Сохраняет ли "Спартак" шансы на золото? Сейчас чересчур большой разрыв между ним и лидерами. Хотя всякие чудеса бывают, потому что в этом чемпионате России много сюрпризов преподносят команды, которые борются за выживание и находятся внизу турнирной таблицы. Но сейчас будет большой перерыв, и наш чемпионат как бы начинается заново. Клубы проведут серьезную подготовку перед решающим этапом первенства. Кто лучше это сделает, тот и станет чемпионом России", - добавил собеседник агентства.