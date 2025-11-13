Семин рассказал, какой тренер должен возглавить "Спартак"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Спартак" должен возглавить специалист высокой квалификации, способный выдержать повышенное давление со всех сторон и не важно, будет ли он из России или из другой страны, заявил РИА Новости бывший главный тренер национальной команды и столичного "Локомотива" Юрий Семин.

"В "Спартак" должен прийти хороший тренер высокой квалификации. Потому что это большая команда с большими требованиями к результату. Тренер, который выдерживает давление и который может изменить ситуацию в команде. Какая разница, будет это российский специалист или иностранный. Главное – чтобы это был хороший специалист", - сказал Семин.

"Сохраняет ли "Спартак" шансы на золото? Сейчас чересчур большой разрыв между ним и лидерами. Хотя всякие чудеса бывают, потому что в этом чемпионате России много сюрпризов преподносят команды, которые борются за выживание и находятся внизу турнирной таблицы. Но сейчас будет большой перерыв, и наш чемпионат как бы начинается заново. Клубы проведут серьезную подготовку перед решающим этапом первенства. Кто лучше это сделает, тот и станет чемпионом России", - добавил собеседник агентства.