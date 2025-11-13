Рейтинг@Mail.ru
Скандального экс-президента RFEF забросали яйцами на презентации книги
Футбол
 
22:56 13.11.2025 (обновлено: 00:16 14.11.2025)
Скандального экс-президента RFEF забросали яйцами на презентации книги
Скандального экс-президента RFEF забросали яйцами на презентации книги
Бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, попавшего в скандал после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер
2025-11-13T22:56:00+03:00
2025-11-14T00:16:00+03:00
Скандального экс-президента RFEF забросали яйцами на презентации книги

В Мадриде экс-главу RFEF Рубиалеса забросали яйцами во время презентации книги

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, попавшего в скандал после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо, забросали яйцами во время презентации его книги под названием "Убить Рубиалеса", сообщает El Confidencial.
Инцидент произошел в четверг в Мадриде. Человек, которым оказался дядей экс-функционера, ворвался на мероприятие и с криками "негодяй" бросил в Рубиалеса два яйца. Бывший глава RFEF увернулся от продуктов питания и подбежал к напавшему родственнику для оказания сопротивления. После этого дядю Рубиалеса увели охранники и арестовали, а мероприятие продолжилось.
Как отмечается, дядя является единственным из семьи Рубиалеса, который до сих пор находится в ярости из-за скандала с Эрмосо. Он обвиняет племянника в разладе в семье.
«
"К счастью, меня остановили. Я увидел беременную женщину с двумя маленькими детьми. Я подумал о детях. Если бы я схватил его, мы бы сейчас были совсем в другой ситуации. Я очень испугался. Мы все выросли вместе, и я был в ужасе. Мне всё равно, даже если они будут бросать в меня яйца", - сказал после инцидента Рубиалес.
В четверг началась продажа книги Рубиалеса, стоимость которой составляет 23,9 евро. Аннотация гласит, что книга написана "пострадавшим от самого большого заговора в испанском футболе". Ранее издательство Ultima Linea анонсировало, что книга бывшего президента RFEF "демонстрирует, как против него целенаправленно фабриковали ложь и безосновательные слухи, служившие прикрытием для подачи судебных исков с целью выставить его коррупционером".
Летом 2023 года во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира Рубиалес обнял и поцеловал в губы Эрмосо. После этого Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила его от футбольной деятельности на три года. Национальная судебная коллегия Испании приговорила Рубиалеса к штрафу в размере 10,8 тысячи евро. Суд также запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и устанавливать с ней контакт в течение года. Также против Рубиалеса возбудили дело о коррупции.
