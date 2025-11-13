https://ria.ru/20251113/rabota-2054836251.html
Ковалев продолжит работу с женской сборной по баскетболу
Ковалев продолжит работу с женской сборной по баскетболу - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Ковалев продолжит работу с женской сборной по баскетболу
Александр Ковалев продолжит работу с женской сборной России по баскетболу, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ). РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T18:17:00+03:00
2025-11-13T18:17:00+03:00
2025-11-13T18:17:00+03:00
баскетбол
спорт
андрей кириленко
российская федерация баскетбола (рфб)
fiba
александр ковалев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736887112_0:280:3142:2047_1920x0_80_0_0_68e982eae3dc1c580978f32123652876.jpg
/20251029/ugmk-2051654244.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736887112_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_0846d562187a3f552ec9a81336d59208.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, андрей кириленко, российская федерация баскетбола (рфб), fiba, александр ковалев
Баскетбол, Спорт, Андрей Кириленко, Российская федерация баскетбола (РФБ), FIBA, Александр Ковалев
Ковалев продолжит работу с женской сборной по баскетболу
Ковалев продолжит работу с женской сборной по баскетболу до конца 2026 года