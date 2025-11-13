Ковалев продолжит работу с женской сборной по баскетболу

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Александр Ковалев продолжит работу с женской сборной России по баскетболу, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Полномочия специалиста продлены до конца 2026 года. Также главе национальной сборной вручили благодарность министерства спорта РФ за вклад в развитие баскетбола. Ковалев тренирует команду России с 2019 года.