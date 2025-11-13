Рейтинг@Mail.ru
Ковалев продолжит работу с женской сборной по баскетболу - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
18:17 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/rabota-2054836251.html
Ковалев продолжит работу с женской сборной по баскетболу
Ковалев продолжит работу с женской сборной по баскетболу - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Ковалев продолжит работу с женской сборной по баскетболу
Александр Ковалев продолжит работу с женской сборной России по баскетболу, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ). РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T18:17:00+03:00
2025-11-13T18:17:00+03:00
баскетбол
спорт
андрей кириленко
российская федерация баскетбола (рфб)
fiba
александр ковалев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736887112_0:280:3142:2047_1920x0_80_0_0_68e982eae3dc1c580978f32123652876.jpg
/20251029/ugmk-2051654244.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736887112_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_0846d562187a3f552ec9a81336d59208.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей кириленко, российская федерация баскетбола (рфб), fiba, александр ковалев
Баскетбол, Спорт, Андрей Кириленко, Российская федерация баскетбола (РФБ), FIBA, Александр Ковалев
Ковалев продолжит работу с женской сборной по баскетболу

Ковалев продолжит работу с женской сборной по баскетболу до конца 2026 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Ковалёв
Александр Ковалёв - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Александр Ковалёв. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Александр Ковалев продолжит работу с женской сборной России по баскетболу, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
Полномочия специалиста продлены до конца 2026 года. Также главе национальной сборной вручили благодарность министерства спорта РФ за вклад в развитие баскетбола. Ковалев тренирует команду России с 2019 года.
"Я рад, что в нынешних условиях такой тренер, как Ковалев, продолжает тренировать главную женскую команду страны. Верю в его работу, желаю ему успехов, а нашей сборной — скорейшего выхода на мировую арену, где мы сможем проверить свои силы", - сказал президент РФБ Андрей Кириленко.
Международная федерация баскетбола (FIBA) в 2022 году отстранила от международных соревнований российские и белорусские команды из-за ситуации на Украине. Отстранение действует по настоящий момент.
Баскетболистки УГМК - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Баскетболистки УГМК выиграли Суперкубок России
29 октября, 21:48
 
БаскетболСпортАндрей КириленкоРоссийская федерация баскетбола (РФБ)FIBAАлександр Ковалев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала