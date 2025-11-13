Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
19:57 13.11.2025
"ПСЖ" разрешил Сафонову остаться в России на несколько дней
"ПСЖ" разрешил Сафонову остаться в России на несколько дней
"ПСЖ" разрешил Сафонову остаться в России на несколько дней

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" разрешил голкиперу Матвею Сафонову задержаться в России, чтобы провести несколько дней с семьей, сообщает Le Parisien.
В среду сборная России в Петербурге сыграла вничью с перуанцами в товарищеском матче со счетом 1:1. Сафонов провел на поле все 90 минут, пропустил один гол, а также сделал один сейв. После игры главный тренер сборной Валерий Карпин сообщил, что вратарь покинет расположение национальной команды и не примет участия в товарищеской игре против команды Чили, которая пройдет 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи.
"Сафонов не вернется во Францию сразу. "ПСЖ" разрешил ему остаться в России на несколько дней вместе с семьей. Поэтому он возьмет перерыв перед возвращением в Париж для подготовки к матчу Лиги 1 против "Гавра", который состоится 22 ноября", - пишет газета.
Присоединившийся к "ПСЖ" летом 2024 года Сафонов в текущем сезоне ни разу не появился на поле, основным вратарем команды является Люка Шевалье.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
"Справлялся спокойно": Сафонов рассказал о скандале с алиментами
4 июня, 13:46
 
