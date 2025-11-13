https://ria.ru/20251113/pszh-2054854918.html
"ПСЖ" разрешил Сафонову остаться в России на несколько дней
"ПСЖ" разрешил Сафонову остаться в России на несколько дней
"ПСЖ" разрешил Сафонову остаться в России на несколько дней
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" разрешил голкиперу Матвею Сафонову задержаться в России, чтобы провести несколько дней с семьей
"ПСЖ" разрешил Сафонову остаться в России на несколько дней
Le Parisien: "ПСЖ" разрешил Сафонову провести несколько дней с семьей в России