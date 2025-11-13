Лукин рассказал, что никто в сборной не посчитал гол Валеры чем-то забавным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболист сборной России Матвей Лукин рассказал РИА Новости, что игрокам национальной команды было не до шуток, когда единственный мяч в составе сборной Перу забил футболист по фамилии Валера.