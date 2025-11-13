"Нью-Джерси" обыграл "Чикаго" в матче НХЛ, Грицюк отметился передачей

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Нью-Джерси Девилз" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
13 ноября 2025 • начало в 05:30
Закончен в OT
18:35 • Коннор Бедард
43:05 • Лэндон Слэггерт
(Луи Кревье, Ник Фолиньо)
53:34 • Сэм Лафферти
(Ник Фолиньо, Луи Кревье)
39:45 • Шимон Немец
50:13 • Доусон Мерсер
(Джек Хьюз, Арсений Грицюк)
56:13 • Шимон Немец
(Стефан Ноусен, Джек Хьюз)
63:28 • Шимон Немец
(Якоб Маркстрем, Люк Хьюз)
Встреча в Чикаго завершилась в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей, у которых хет-триком отметился защитник Шимон Немец (40, 57 и 64-я минуты), еще одну шайбу забросил Доусон Мерсер (51). В составе хозяев отличились Коннор Бедард (19), Лэндон Слаггерт (44) и Сэм Лафферти (54).
Российский нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк отметился голевой передачей и довел количество очков в дебютном для себя сезоне в НХЛ до 8 (3 шайбы + 5 передач) в 17 играх.
"Нью-Джерси" с 25 очками возглавляет таблицу Столичного дивизиона, "Чикаго" (20 очков) располагается на пятой строчке в Центральном дивизионе.
В другом матче дня передача российского защитника Михаила Сергачева помогла "Юте Маммот" обыграть "Баффало Сейбрз" (5:2).