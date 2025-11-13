Рейтинг@Mail.ru
Глава КХЛ: будем рады видеть в лиге Овечкина
Хоккей
 
16:04 13.11.2025
Глава КХЛ: будем рады видеть в лиге Овечкина
Глава КХЛ: будем рады видеть в лиге Овечкина
Глава КХЛ: будем рады видеть в лиге Овечкина
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил РИА Новости, что будет рад видеть игрока мирового класса - капитана "Вашингтон Кэпиталз"
/20251111/ovechkin-2054227400.html
спорт, алексей морозов (хоккей), уэйн гретцки, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Алексей Морозов (хоккей), Уэйн Гретцки, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Глава КХЛ: будем рады видеть в лиге Овечкина

Президент КХЛ Морозов заявил, что будет рад видеть Овечкина в лиге

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
© Фото : nhl.com
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил РИА Новости, что будет рад видеть игрока мирового класса - капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в КХЛ.
Овечкину 40 лет. В минувшем сезоне он побил рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Ранее в интервью "Спорт-Экспрессу" Овечкин сообщал о планах вернуться в московское "Динамо", воспитанником которого он является.
"Это решение, конечно, зависит только от Александра. Мы желаем ему удачи и успешного сезона. Главное, чтобы команда его поддержала, и он смог провести чемпионат на своем привычно высоком уровне. А где продолжать карьеру и как строить дальнейший путь - это его личное решение. Мы, безусловно, будем рады видеть в лиге игрока мирового класса", - сказал Морозов.
Текущий сезон является для Овечкина 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), все из них форвард провел в составе "Вашингтона". Нападающий на старте нынешнего регулярного чемпионата в 16 матчах забросил четыре шайбы и сделал восемь результативных передач.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Морозов верит, что Овечкин проведет нынешний сезон не хуже, чем прошлый
11 ноября, 15:43
 
Хоккей Спорт Алексей Морозов (хоккей) Уэйн Гретцки Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз ХК Динамо (Москва) КХЛ 2025-2026 Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
