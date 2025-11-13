Глава КХЛ: будем рады видеть в лиге Овечкина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил РИА Новости, что будет рад видеть игрока мирового класса - капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в КХЛ.
Овечкину 40 лет. В минувшем сезоне он побил рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Ранее в интервью "Спорт-Экспрессу" Овечкин сообщал о планах вернуться в московское "Динамо", воспитанником которого он является.
"Это решение, конечно, зависит только от Александра. Мы желаем ему удачи и успешного сезона. Главное, чтобы команда его поддержала, и он смог провести чемпионат на своем привычно высоком уровне. А где продолжать карьеру и как строить дальнейший путь - это его личное решение. Мы, безусловно, будем рады видеть в лиге игрока мирового класса", - сказал Морозов.
Текущий сезон является для Овечкина 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), все из них форвард провел в составе "Вашингтона". Нападающий на старте нынешнего регулярного чемпионата в 16 матчах забросил четыре шайбы и сделал восемь результативных передач.