ЮАР может подать заявку на проведение Олимпиады-2036 или 2040, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство ЮАР заявило в четверг, что планирует подать заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 или 2040 годов, сообщает Франс Пресс.

"Даже если нам предложат провести Игры завтра, кабинет министров уверен, что мы сможем принять их на уже существующих объектах", – сказала она, не уточнив, какой город может быть местом проведения Олимпиады.