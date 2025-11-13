Колосков поделился впечатлениями от игры сборной с Перу

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с РИА Новости назвал причиной невпечатляющей игры сборной России с Перу отсутствие мотивации у футболистов.
В среду сборная России сыграла вничью с национальной командой Перу (1:1) в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".
Товарищеские матчи
12 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
18’ • Александр Головин
82’ • Алекс Валера
(Кевин Кеведо)
"Игра, мягко говоря, не впечатлила. Матч был сумбурный и не запоминающийся. Вспомнить нечего, кроме двух ошибок вратарей. Не было командной игры. То, что порой просматривалось у Перу, у нас отсутствовало. У нас было слишком много неточных передач, слабый контроль мяча. Причина, скорее всего, в отсутствии мотивации. Конец сезона, две игры осталось, там отпуск. Здесь матч ничего не значит. Все это сказалось на таком выступлении сборной", - сказал Колосков.
Команда Валерия Карпина не проигрывает на протяжении 23 матчей, последний раз сборная России потерпела поражение в ноябре 2021 года, уступив в отборе на чемпионат мира хорватам (0:1). Следующий матч сборная России проведет 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи против команды Чили.
