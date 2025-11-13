Рейтинг@Mail.ru
Финал Евро-2028 пройдет на "Уэмбли"
Футбол
 
01:13 13.11.2025 (обновлено: 01:35 13.11.2025)
Финал Евро-2028 пройдет на "Уэмбли"
Финал Евро-2028 пройдет на "Уэмбли"
Финальный матч чемпионата Европы по футболу 2028 года пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций...
Финал Евро-2028 пройдет на "Уэмбли"

"Уэмбли" примет финал чемпионата Европы по футболу 2028 года

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Финальный матч чемпионата Европы по футболу 2028 года пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
УЕФА утвердил расписание матчей чемпионата Европы. 51 матч турнира пройдет на девяти стадионах в восьми городах Великобритании и Ирландии.
Матчи турнира примут "Миллениум" (Кардифф, Уэльс), "Дублин Арена" (Дублин, Ирландия), "Хэмпден Парк" (Глазго, Шотландия), "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), "Этихад" (Манчестер, Англия), "Эвертон" (Ливерпуль, Англия), "Вилла Парк" (Бирмингем, Англия), "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон, Англия) и "Уэмбли" (Лондон, Англия).
Первый матч турнира пройдет в Кардиффе. Игра группы А состоится в пятницу, 9 июня 2028 года.
На восьми из девяти принимающих стадионов - за исключением "Уэмбли" - пройдут матчи 1/8 финала, четвертьфиналы состоятся в Кардиффе, Дублине, Глазго и на "Уэмбли". Полуфиналы пройдут на "Уэмбли" 4 и 5 июля, финал состоится 9 июля.
