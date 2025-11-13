Финал Евро-2028 пройдет на "Уэмбли"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Финальный матч чемпионата Европы по футболу 2028 года пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ирландии. УЕФА утвердил расписание матчей чемпионата Европы. 51 матч турнира пройдет на девяти стадионах в восьми городах Великобритании

Первый матч турнира пройдет в Кардиффе. Игра группы А состоится в пятницу, 9 июня 2028 года.