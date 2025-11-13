Рейтинг@Mail.ru
Брэдли Бил вылетел до конца сезона - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
00:32 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/bil-2054629421.html
Брэдли Бил вылетел до конца сезона
Брэдли Бил вылетел до конца сезона - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Брэдли Бил вылетел до конца сезона
Американский баскетболист "Лос-Анджелес Клипперс" Брэдли Бил выбыл до конца сезона из-за перелома бедра, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T00:32:00+03:00
2025-11-13T00:32:00+03:00
баскетбол
спорт
брэдли бил
финикс санз
лос-анджелес клипперс
вашингтон уизардс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054629286_0:57:1639:979_1920x0_80_0_0_62ced32bcf4950d31abc22117b99143b.jpg
/20251112/basketbol-2054382416.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054629286_0:0:1639:1230_1920x0_80_0_0_40e6fd73438feeee6124e9ced58c2aa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, брэдли бил, финикс санз, лос-анджелес клипперс, вашингтон уизардс, нба
Баскетбол, Спорт, Брэдли Бил, Финикс Санз, Лос-Анджелес Клипперс, Вашингтон Уизардс, НБА
Брэдли Бил вылетел до конца сезона

Баскетболист "Клипперс" Бил получил перелом бедра и пропустит остаток сезона

© Соцсети "Лос-Анджелес Клипперс"Брэдли Бил
Брэдли Бил - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Соцсети "Лос-Анджелес Клипперс"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский баскетболист "Лос-Анджелес Клипперс" Брэдли Бил выбыл до конца сезона из-за перелома бедра, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в соцсети Х.
В субботу Бил принимал участие в матче против "Финикс Санз" (103:114) и покинул площадку в первой четверти из-за болей в бедре. По информации источника, 32-летнему баскетболисту потребуется операция.
Летом Бил перешел в "Клипперс" из "Финикс Санз". С сезона-2018/19 он ни разу не провел больше 60 матчей в регулярном чемпионате.
Бил был выбран под третьим номером на драфте НБА 2012 года командой "Вашингтон Уизардс". Он является трехкратным участником Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Бруклин" проиграл "Торонто" в НБА, несмотря на рекордные 16 очков Демина
12 ноября, 07:56
 
БаскетболСпортБрэдли БилФиникс СанзЛос-Анджелес КлипперсВашингтон УизардсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала