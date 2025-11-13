https://ria.ru/20251113/bil-2054629421.html
Брэдли Бил вылетел до конца сезона
Брэдли Бил вылетел до конца сезона - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Брэдли Бил вылетел до конца сезона
Американский баскетболист "Лос-Анджелес Клипперс" Брэдли Бил выбыл до конца сезона из-за перелома бедра, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 13.11.2025
