Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" — "Динамо Москва": смотреть онлайн матч КХЛ 13 ноября - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:00 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/ak-bars-dinamo-moskva-smotret-onlayn-2054779004.html
"Ак Барс" — "Динамо Москва": смотреть онлайн матч КХЛ 13 ноября
"Ак Барс" — "Динамо Москва": смотреть онлайн матч КХЛ 13 ноября - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
"Ак Барс" — "Динамо Москва": смотреть онлайн матч КХЛ 13 ноября
"Ак Барс" и "Динамо Москва" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T18:00:00+03:00
2025-11-13T18:00:00+03:00
хоккей
ак барс
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044422954_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_227e8cf27effa625b8c86c98328eca45.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044422954_319:0:2739:1815_1920x0_80_0_0_4dc80c341cd7bd4eb2d697c9db467293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ак барс, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Ак Барс, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Ак Барс" — "Динамо Москва": смотреть онлайн матч КХЛ 13 ноября

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккеисты "Ак Барса"
Хоккеисты Ак Барса - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. "Ак Барс" и "Динамо Москва" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 13 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
13 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Ак Барс
5 : 4
Динамо Москва
02:36 • Mitchell Miller
(Брэндон Биро, Никита Лямкин)
27:16 • Mitchell Miller
(Дмитрий Яшкин)
39:26 • Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Никита Дыняк)
46:28 • Дмитрий Яшкин
(Александр Хмелевский, Mitchell Miller)
48:12 • Mitchell Miller
(Дмитрий Яшкин, Никита Лямкин)
04:32 • Дилан Сикура
(Никита Гусев, Игорь Ожиганов)
26:19 • Даниил Пыленков
31:39 • Дилан Сикура
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
35:18 • Никита Гусев
(Артем Ильенко, Sergei Artemyev)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейАк БарсХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала