Рейтинг@Mail.ru
Баскетболист "Нижнего Новгорода" оформил 11-й трипл-дабл в истории Лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
21:05 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/tripl-2054610655.html
Баскетболист "Нижнего Новгорода" оформил 11-й трипл-дабл в истории Лиги ВТБ
Баскетболист "Нижнего Новгорода" оформил 11-й трипл-дабл в истории Лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Баскетболист "Нижнего Новгорода" оформил 11-й трипл-дабл в истории Лиги ВТБ
"Нижний Новгород" в овертайме обыграл на выезде саратовский баскетбольный клуб "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T21:05:00+03:00
2025-11-12T21:05:00+03:00
баскетбол
спорт
джереми шаппелл
марио хезоня
виктор хряпа
нижний новгород
бк автодор
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054610075_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_59f3485dff5c716143e50bc07dfc7775.jpg
/20251112/basketbol-2054382416.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054610075_0:0:1281:960_1920x0_80_0_0_b059a147978b8f32922e0091ec63bcd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, джереми шаппелл, марио хезоня, виктор хряпа, нижний новгород, бк автодор, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Джереми Шаппелл, Марио Хезоня, Виктор Хряпа, Нижний Новгород, БК Автодор, Единая Лига ВТБ
Баскетболист "Нижнего Новгорода" оформил 11-й трипл-дабл в истории Лиги ВТБ

Трипл-дабл Вашингтона помог "Нижнему Новгороду" обыграть "Автодор" в Лиге ВТБ

© Соцсети БК "Нижний Новгород"Айзея Вашингтон (справа)
Айзея Вашингтон (справа) - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Соцсети БК "Нижний Новгород"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Нижний Новгород" в овертайме обыграл на выезде саратовский баскетбольный клуб "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Саратове завершилась после второго овертайма со счетом 106:103 (21:14, 19:24, 18:19, 23:24, 13:13, 12:9) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал оформивший трипл-дабл Айзея Вашингтон (41 очко, 10 подборов, 11 результативных передач). У "Автодора" больше всех очков набрал Малик Ньюмэн (32 очка), также дабл-дабл в активе Алена Хаджибеговича (21 очко, 15 подборов).
Единая Лига ВТБ
12 ноября 2025 • начало в 18:00
Закончен в OT
Автодор
103 : 106
Нижний Новгород
Календарь Турнирная таблица История встреч
Вашингтон оформил 11-й трипл-дабл в истории Единой лиги ВТБ. Ранее этого добавились девять игроков: Коди Миллер-Макинтайр (дважды), Виктор Хряпа, Джереми Шаппелл, Бернард Кинг, Аоран Майлз, Скотт Мачадо, Энтони Хики, Марио Хезонья и Калеб Агада. Также Вашингтон поставил рекорд лиги по количеству бросков с игры (34) и обновил личный рекорд карьеры по результативности (41).
"Нижний Новгород" одержал первую выездную победу над "Автодором" с октября 2022 года.
"Автодор" проиграл седьмую встречу подряд и располагается на десятом месте с восемью поражениями в десяти матчах. "Нижний Новгород" идет на девятом месте с тремя победами за десять игр.
В следующем матче лиги "Нижний Новгород" 18 октября на выезде сыграет против петербургского "Зенита", "Автодор" тремя днями ранее примет пермскую "Парму".
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Бруклин" проиграл "Торонто" в НБА, несмотря на рекордные 16 очков Демина
12 ноября, 07:56
 
БаскетболСпортДжереми ШаппеллМарио ХезоняВиктор ХряпаНижний НовгородБК АвтодорЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала