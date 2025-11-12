https://ria.ru/20251112/patrik-2054612927.html
"Кэпиталз" сменили тренера, обвиненного в домашнем насилии
"Кэпиталз" сменили тренера, обвиненного в домашнем насилии - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
"Кэпиталз" сменили тренера, обвиненного в домашнем насилии
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" назначил Патрика Веллара на должность помощника тренера, сообщает сайт столичной команды. РИА Новости Спорт, 13.11.2025
"Кэпиталз" сменили тренера, обвиненного в домашнем насилии
