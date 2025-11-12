Рейтинг@Mail.ru
"Кэпиталз" сменили тренера, обвиненного в домашнем насилии
Хоккей
 
21:28 12.11.2025 (обновлено: 09:32 13.11.2025)
"Кэпиталз" сменили тренера, обвиненного в домашнем насилии
"Кэпиталз" сменили тренера, обвиненного в домашнем насилии
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" назначил Патрика Веллара на должность помощника тренера, сообщает сайт столичной команды. РИА Новости Спорт, 13.11.2025
хоккей
Хоккей, Спорт, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Кэпиталз" сменили тренера, обвиненного в домашнем насилии

"Вашингтон Кэпиталз" назвал преемника тренера, обвиненного в домашнем насилии

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" назначил Патрика Веллара на должность помощника тренера, сообщает сайт столичной команды.
Веллар заменит в тренерском штабе Митча Лава, отстраненного из-за расследования случая предполагаемого домашнего насилия. В сентябре "Вашингтон", за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, отправил Лава в вынужденный отпуск до завершения расследования. Сам Лав отрицает обвинения.
Веллару 41 год. Предыдущие семь сезонов он провел в качестве помощника тренера в "Херши Беарз", фарм-клубе "Кэпиталз" в Американской хоккейной лиге, где курировал защитников команды.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Овечкин идет на 1000 голов? Русский герой вытаскивает "Вашингтон" из ямы
12 ноября, 06:50
 
Хоккей
 
