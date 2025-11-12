Рейтинг@Mail.ru
"Коламбус" обыграл "Сиэтл" в НХЛ благодаря передаче и буллиту Марченко
Хоккей
Хоккей
 
09:09 12.11.2025 (обновлено: 09:12 12.11.2025)
"Коламбус" обыграл "Сиэтл" в НХЛ благодаря передаче и буллиту Марченко
"Коламбус" обыграл "Сиэтл" в НХЛ благодаря передаче и буллиту Марченко - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
"Коламбус" обыграл "Сиэтл" в НХЛ благодаря передаче и буллиту Марченко
"Коламбус Блю Джекетс" в серии буллитов обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 12.11.2025
"Коламбус" обыграл "Сиэтл" в НХЛ благодаря передаче и буллиту Марченко

"Коламбус" обыграл "Сиэтл" в матче НХЛ благодаря передаче и буллиту Марченко

Хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Кирилл Марченко
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" в серии буллитов обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время у "Коламбуса" отличился Адам Фантилли (39-я минута) с передачи российского форварда Кирилла Марченко. В составе "Кракен" шайбу забросил Райан Уинтертон (17). Автором победного буллита стал Чарли Койл, также свой бросок в послематчевой серии реализовал Марченко.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 ноября 2025 • начало в 06:00
Закончен (Б)
Сиэтл
1 : 20:1
Коламбус
16:43 • Райан Уинтертон
(Бен Майерс, Джейми Олексяк)
65:01 • Эли Толванен (П)
38:22 • Адам Фантилли
(Кирилл Марченко, Шон Монахэн)
65:01 • Кирилл Марченко (П)
65:01 • Чарли Койл (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Россиянин продлил результативную серию до девяти встреч. Всего в нынешнем сезоне на его счету 18 очков (8 голов + 10 передач) в 16 играх. 25-летний форвард возглавляет список лучших бомбардиров "Коламбуса" в текущем регулярном чемпионате.
"Коламбус", набрав 17 очков и прервав четырехматчевую серию поражений, занимает последнее, восьмое место в таблице Столичного дивизиона. "Сиэтл" с 19 баллами идет третьим в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче "Коламбус" примет "Эдмонтон Ойлерз" в ночь на 14 ноября по московскому времени. Тогда же "Сиэтл" сыграет с "Виннипег Джетс" на своем льду.
Никита Задоров и Джейк Маккейб - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Задоров подрался после силового приема против Мэттьюса
12 ноября, 08:31
 
ХоккейСиэтлСпорт
 
Матч-центр
 
