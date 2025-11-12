"Коламбус" обыграл "Сиэтл" в НХЛ благодаря передаче и буллиту Марченко

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" в серии буллитов обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сиэтле завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время у "Коламбуса" отличился Адам Фантилли (39-я минута) с передачи российского форварда Кирилла Марченко. В составе "Кракен" шайбу забросил Райан Уинтертон (17). Автором победного буллита стал Чарли Койл, также свой бросок в послематчевой серии реализовал Марченко.

Россиянин продлил результативную серию до девяти встреч. Всего в нынешнем сезоне на его счету 18 очков (8 голов + 10 передач) в 16 играх. 25-летний форвард возглавляет список лучших бомбардиров "Коламбуса" в текущем регулярном чемпионате.

"Коламбус", набрав 17 очков и прервав четырехматчевую серию поражений, занимает последнее, восьмое место в таблице Столичного дивизиона. "Сиэтл" с 19 баллами идет третьим в Тихоокеанском дивизионе.