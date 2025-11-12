Музетти обыграл де Минаура в матче итогового турнира ATP

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Итальянец Лоренцо Музетти обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.