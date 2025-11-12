https://ria.ru/20251112/muzetti-2054360677.html
Музетти обыграл де Минаура в матче итогового турнира ATP
Музетти обыграл де Минаура в матче итогового турнира ATP - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Музетти обыграл де Минаура в матче итогового турнира ATP
Итальянец Лоренцо Музетти обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине, РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T01:38:00+03:00
теннис
спорт
алекс де минаур
карлос алькарас
тейлор фриц
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
