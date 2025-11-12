Рейтинг@Mail.ru
Овечкин забил 901-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Хоккей
Хоккей
 
05:42 12.11.2025 (обновлено: 05:53 12.11.2025)
Овечкин забил 901-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 901-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Овечкин забил 901-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 901-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин забил 901-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Овечкин забросил 901-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

© Фото : x.com/capitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : x.com/capitals
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 901-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Каролина
1 : 4
Вашингтон
33:56 • Николай Элерс
(Jackson Blake, Шейн Гостисбеер)
05:42 • Брэндон Дюхейм
(Этен Франк, Ник Дауд)
25:59 • Дилан Строум
(Александр Овечкин, Джон Карлсон)
45:46 • Якоб Чичрун
(Ryan Leonard, Джон Карлсон)
59:29 • Александр Овечкин
(Энтони Бовилье)
Овечкин отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата против "Каролины Харрикейнз".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Его шайба в матче с "Каролиной" стала для Овечкина 901-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Овечкин на фотосессии с шайбой - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Овечкин обогнал Гретцки! Россиянин побил легендарный рекорд
5 апреля, 07:45
5 апреля, 07:45
 
Матч-центр
 
