https://ria.ru/20251112/khokkey-2054374299.html
Овечкин забил 901-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 901-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Овечкин забил 901-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 901-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T05:42:00+03:00
2025-11-12T05:42:00+03:00
2025-11-12T05:53:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054366648_0:47:1080:655_1920x0_80_0_0_176cd661028d1245d879b285ce6df39c.jpg
/20250405/tablitsa-luchshikh-bombardirov-nkhl-na-segodnya-1841381783.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054366648_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_da0abe00148aa984ae748ed8086edefe.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин забил 901-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забросил 901-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги