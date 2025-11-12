Рейтинг@Mail.ru
Кафанов назвал Хайкина гордостью России
13:28 12.11.2025 (обновлено: 14:21 12.11.2025)
Кафанов назвал Хайкина гордостью России
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что голкипер норвежского клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин является гордостью...
Кафанов назвал Хайкина гордостью России

Кафанов назвал голкипера норвежского клуба "Буде-Глимт" Хайкина гордостью России

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что голкипер норвежского клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин является гордостью России.
Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе Международной федерации футбола (ФИФА) Великобританию, и в ближайшее время намерен обновить данные и начать выступать за команду Норвегии. В Футбольной ассоциации Англии (FA) в разговоре с РИА Новости отказались признавать наличие спортивного гражданства их страны у Хайкина.
«
"Никита Хайкин - это сейчас наша гордость, потому что его команда дошла до полуфинала Лиги Европы, играют в Лиге чемпионов. Он помог набрать очки, выручает их, стал четырехкратным чемпионом Норвегии. Это наш российский вратарь! Какие бы паспорта у него ни были, он наш. Он здесь родился, вырос. Да, есть паспорт Израиля, есть паспорт Великобритании. Даже если получит паспорт у норвежцев... Он недавно там женился, у него жена норвежка, возможно, он останется там жить. Но он все равно наш. И мы тоже им гордимся", - сказал Кафанов.
Задержание следователями СК России подозреваемых в похищении граждан и разбое в Петерубрге - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Аршавин назвал инцидент с Мостовым удивительным
12 ноября, 13:26
 
ФутболСпортВиталий КафановНикита ХайкинБудё-ГлимтМеждународная федерация футбола (ФИФА)Лига чемпионов 2025-2026Сборная России по футболу
 
