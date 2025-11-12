Рейтинг@Mail.ru
Аршавин назвал инцидент с Мостовым удивительным
Футбол
 
13:26 12.11.2025 (обновлено: 14:14 12.11.2025)
Аршавин назвал инцидент с Мостовым удивительным
Аршавин назвал инцидент с Мостовым удивительным - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Аршавин назвал инцидент с Мостовым удивительным
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил РИА Новости, что его удивила история с попыткой похищения полузащитника петербургского "Зенита" Андрея... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T13:26:00+03:00
2025-11-12T14:14:00+03:00
футбол
андрей аршавин
зенит
попытка похищения футболиста "зенита" андрея мостового
спорт
андрей мостовой
вокруг спорта
андрей аршавин, зенит, попытка похищения футболиста "зенита" андрея мостового, андрей мостовой
Футбол, Андрей Аршавин, Зенит, Попытка похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового, Спорт, Андрей Мостовой, Вокруг спорта
Аршавин назвал инцидент с Мостовым удивительным

Аршавин выразил надежду, что его не будут пытаться похитить, как Мостового

Задержание следователями СК России подозреваемых в похищении граждан и разбое в Петерубрге
Задержание следователями СК России подозреваемых в похищении граждан и разбое в Петерубрге - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Питерский Следком/Telegram
Задержание следователями СК России подозреваемых в похищении граждан и разбое в Петерубрге
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил РИА Новости, что его удивила история с попыткой похищения полузащитника петербургского "Зенита" Андрея Мостового.
В Петербурге 23 октября была предпринята попытка похищения Мостового. Подозреваемых позже задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, попытке похищения и разбое.
«
"Честно, удивляет произошедшее. Вообще не думал, что такое может произойти в Петербурге в 2025 году. Со мной таких случаев не было и, надеюсь, не будет", - сказал Аршавин.
ФутболАндрей АршавинЗенитПопытка похищения футболиста "Зенита" Андрея МостовогоСпортАндрей МостовойВокруг спорта
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
