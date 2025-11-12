https://ria.ru/20251112/arshavin-2054459125.html
Аршавин назвал инцидент с Мостовым удивительным
Аршавин назвал инцидент с Мостовым удивительным
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил РИА Новости, что его удивила история с попыткой похищения полузащитника петербургского "Зенита" Андрея... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Аршавин назвал инцидент с Мостовым удивительным
Аршавин выразил надежду, что его не будут пытаться похитить, как Мостового