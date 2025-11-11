Рейтинг@Mail.ru
Травмированный Ямаль исключен из состава сборной Испании - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:39 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/yamal--2054176105.html
Травмированный Ямаль исключен из состава сборной Испании
Травмированный Ямаль исключен из состава сборной Испании - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Травмированный Ямаль исключен из состава сборной Испании
Футболист сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямаль исключен из состава национальной команды на матчи против сборных Грузии и Турции из-за травмы паха и... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T13:39:00+03:00
2025-11-11T13:39:00+03:00
футбол
спорт
ламин ямаль
барселона
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958637392_0:131:2946:1789_1920x0_80_0_0_997eb9987b37251bd18ca5fbf3670335.jpg
/20251111/levandovskiy-2054128081.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958637392_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_5e199c42100230997bd92791b0653a6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ламин ямаль, барселона, испания
Футбол, Спорт, Ламин Ямаль, Барселона, Испания
Травмированный Ямаль исключен из состава сборной Испании

Футболист "Барселоны" Ямаль исключен из состава сборной Испании из-за травмы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Футболист сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямаль исключен из состава национальной команды на матчи против сборных Грузии и Турции из-за травмы паха и позднего уведомления клуба о проведенных медицинских процедурах, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Гостевой матч против сборной Грузии и домашняя игра с турками состоятся 15 и 18 ноября соответственно. Обе встречи пройдут в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года. Изначально Ямаль был включен в заявку испанской команды.
«
"Медицинская служба RFEF выражает удивление и недоумение после того, как 10 ноября, в день начала сбора национальной команды, стало известно, что Ямаль утром того же дня прошел инвазивную процедуру радиочастотной терапии для лечения болей в области паха. Эта процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского штаба сборной, который получил информацию о ней лишь вечером из отчета, где указывалась медицинская рекомендация отдыха на срок от 7 до 10 дней. Руководствуясь приоритетом здоровья и благополучия игрока, RFEF приняла решение освободить спортсмена от участия в текущем сборе", - говорится в заявлении федерации.
Ямалю 18 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах за "Барселону" во всех турнирах и забил 6 голов. После четырех побед сборная Испании с 12 очками возглавляет квартет E.
Роберт Левандовский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Левандовский может завершить карьеру, пишут СМИ
11 ноября, 11:24
 
ФутболСпортЛамин ЯмальБарселонаИспания
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала