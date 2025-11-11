Травмированный Ямаль исключен из состава сборной Испании

«

"Медицинская служба RFEF выражает удивление и недоумение после того, как 10 ноября, в день начала сбора национальной команды, стало известно, что Ямаль утром того же дня прошел инвазивную процедуру радиочастотной терапии для лечения болей в области паха. Эта процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского штаба сборной, который получил информацию о ней лишь вечером из отчета, где указывалась медицинская рекомендация отдыха на срок от 7 до 10 дней. Руководствуясь приоритетом здоровья и благополучия игрока, RFEF приняла решение освободить спортсмена от участия в текущем сборе", - говорится в заявлении федерации.