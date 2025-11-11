https://ria.ru/20251111/yamal--2054176105.html
Травмированный Ямаль исключен из состава сборной Испании
Травмированный Ямаль исключен из состава сборной Испании - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Травмированный Ямаль исключен из состава сборной Испании
Футболист сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямаль исключен из состава национальной команды на матчи против сборных Грузии и Турции из-за травмы паха
Травмированный Ямаль исключен из состава сборной Испании
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Футболист сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямаль исключен из состава национальной команды на матчи против сборных Грузии и Турции из-за травмы паха и позднего уведомления клуба о проведенных медицинских процедурах, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Гостевой матч против сборной Грузии и домашняя игра с турками состоятся 15 и 18 ноября соответственно. Обе встречи пройдут в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года. Изначально Ямаль был включен в заявку испанской команды.
«
"Медицинская служба RFEF выражает удивление и недоумение после того, как 10 ноября, в день начала сбора национальной команды, стало известно, что Ямаль утром того же дня прошел инвазивную процедуру радиочастотной терапии для лечения болей в области паха. Эта процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского штаба сборной, который получил информацию о ней лишь вечером из отчета, где указывалась медицинская рекомендация отдыха на срок от 7 до 10 дней. Руководствуясь приоритетом здоровья и благополучия игрока, RFEF приняла решение освободить спортсмена от участия в текущем сборе", - говорится в заявлении федерации.
Ямалю 18 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах за "Барселону" во всех турнирах и забил 6 голов. После четырех побед сборная Испании с 12 очками возглавляет квартет E.