Вендел рассказал, при каком условии покинет "Зенит"
Футбол
 
17:22 11.11.2025 (обновлено: 17:32 11.11.2025)
Вендел рассказал, при каком условии покинет "Зенит"
Вендел рассказал, при каком условии покинет "Зенит"
Бразильский футболист Вендел заявил, что покинет петербургский "Зенит" только в том случае, если будет уверен в новом клубе. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Вендел рассказал, при каком условии покинет "Зенит"

Футболист Вендел заявил, что покинет "Зенит", если будет уверен в новом клубе

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бразильский футболист Вендел заявил, что покинет петербургский "Зенит" только в том случае, если будет уверен в новом клубе.
Бразилец подписал новый контракт с "Зенитом" 1 ноября. Соглашение рассчитано до конца сезона-2028/29. Его предыдущий контракт истекал в июне 2028 года. В январе "Зенит" объявил о переходе Вендела в "Ботафого" по окончании сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), однако позднее в бразильской команде сообщили о расторжении сделки по геополитическим причинам.
«
"Клуб только что выиграл Серию А и Кубок Либертадорес, поэтому мне казалось, что это амбициозный проект. Конечно, это помогло меня убедить, но я уже был счастлив здесь, в "Зените". Мне очень нравится Бразилия и мой город, но у меня отличная жизнь в Санкт-Петербурге. Чтобы выбраться отсюда, это должен быть действительно тот проект, который меня убедит", - цитирует Вендела Globo.
"Я знаю, что это трудная сделка для любого бразильского клуба из-за высокой стоимости. Это были длительные переговоры, клуб был практически одержим моим подписанием. Когда они в последний момент сдались, как я мог в это поверить, верно? Невозможно, чтобы они полностью изменили свое мнение за короткое время", - добавил он.
Венделу 28 лет, он выступает за "Зенит" с октября 2020 года. За клуб полузащитник провел 163 матча, в которых забил 21 мяч.
Месси заявил, что не хочет быть обузой для сборной на ЧМ-2026
