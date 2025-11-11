https://ria.ru/20251111/vendel--2054268729.html
Вендел рассказал, при каком условии покинет "Зенит"
Вендел рассказал, при каком условии покинет "Зенит" - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Вендел рассказал, при каком условии покинет "Зенит"
Бразильский футболист Вендел заявил, что покинет петербургский "Зенит" только в том случае, если будет уверен в новом клубе. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T17:22:00+03:00
2025-11-11T17:22:00+03:00
2025-11-11T17:32:00+03:00
футбол
трансферы в рпл
спорт
зенит
вендел
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971814052_0:164:1080:772_1920x0_80_0_0_b21baaf94f84f72a5fff749e82bc5a9f.jpg
/20251111/messi--2054264648.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971814052_0:63:1080:873_1920x0_80_0_0_7ec720ea71fc74d7bada5e3de2281a2c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
трансферы в рпл, спорт, зенит, вендел, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Трансферы в РПЛ, Спорт, Зенит, Вендел, Российская премьер-лига (РПЛ)
Вендел рассказал, при каком условии покинет "Зенит"
Футболист Вендел заявил, что покинет "Зенит", если будет уверен в новом клубе
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бразильский футболист Вендел заявил, что покинет петербургский "Зенит" только в том случае, если будет уверен в новом клубе.
Бразилец подписал новый контракт с "Зенитом" 1 ноября. Соглашение рассчитано до конца сезона-2028/29. Его предыдущий контракт истекал в июне 2028 года. В январе "Зенит" объявил о переходе Вендела в "Ботафого" по окончании сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), однако позднее в бразильской команде сообщили о расторжении сделки по геополитическим причинам.
«
"Клуб только что выиграл Серию А и Кубок Либертадорес, поэтому мне казалось, что это амбициозный проект. Конечно, это помогло меня убедить, но я уже был счастлив здесь, в "Зените". Мне очень нравится Бразилия и мой город, но у меня отличная жизнь в Санкт-Петербурге. Чтобы выбраться отсюда, это должен быть действительно тот проект, который меня убедит", - цитирует Вендела Globo.
"Я знаю, что это трудная сделка для любого бразильского клуба из-за высокой стоимости. Это были длительные переговоры, клуб был практически одержим моим подписанием. Когда они в последний момент сдались, как я мог в это поверить, верно? Невозможно, чтобы они полностью изменили свое мнение за короткое время", - добавил он.
Венделу 28 лет, он выступает за "Зенит" с октября 2020 года. За клуб полузащитник провел 163 матча, в которых забил 21 мяч.