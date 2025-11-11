https://ria.ru/20251111/ustjugov-2054167018.html
У Устюгова пропали лыжи
У Устюгова пропали лыжи - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
У Устюгова пропали лыжи
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил в соцсетях о потере лыж и палок во время сборов в Ханты-Мансийске и попросил болельщиков помочь с... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил в соцсетях о потере лыж и палок во время сборов в Ханты-Мансийске и попросил болельщиков помочь с поисками.
"Начал тренироваться, голова иногда не варит. И как-то на одной из тренировок я откатался, увидел ребят в городке, подъехал к ним, решил позаниматься в городке. И оставил лыжи свои и палки. И опомнился только спустя сутки - представляете, как я устал", - сообщил Устюгов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Может, кто-то увидит – просьба вернуть лыжи. Вроде и по камерам посмотрели, и в боксы зашли, но лыж нет", - добавил спортсмен.
Устюгову
33 года, он является победителем Олимпийских игр 2022 года в эстафете. Также на счету россиянина две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.