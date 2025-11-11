Рейтинг@Mail.ru
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
13:03 11.11.2025 (обновлено: 13:23 11.11.2025)
У Устюгова пропали лыжи
лыжные гонки
спорт
сергей устюгов
лыжные виды спорта
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
спорт, сергей устюгов, лыжные виды спорта
Лыжные гонки, Спорт, Сергей Устюгов, Лыжные виды спорта
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Устюгов
Сергей Устюгов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сергей Устюгов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил в соцсетях о потере лыж и палок во время сборов в Ханты-Мансийске и попросил болельщиков помочь с поисками.
«
"Начал тренироваться, голова иногда не варит. И как-то на одной из тренировок я откатался, увидел ребят в городке, подъехал к ним, решил позаниматься в городке. И оставил лыжи свои и палки. И опомнился только спустя сутки - представляете, как я устал", - сообщил Устюгов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Может, кто-то увидит – просьба вернуть лыжи. Вроде и по камерам посмотрели, и в боксы зашли, но лыж нет", - добавил спортсмен.
Устюгову 33 года, он является победителем Олимпийских игр 2022 года в эстафете. Также на счету россиянина две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.
Сергей Устюгов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В семье олимпийского чемпиона Сергея Устюгова появился третий ребенок
16 октября, 10:04
 
Лыжные гонкиСпортСергей УстюговЛыжные виды спорта
 
