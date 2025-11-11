Рейтинг@Mail.ru
Российских бобслеистов и скелетонистов занесли в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
04:32 11.11.2025
Российских бобслеистов и скелетонистов занесли в базу сайта "Миротворец"
Российских бобслеистов и скелетонистов занесли в базу сайта "Миротворец"
Данные семи российских бобслеистов и скелетонистов появились в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T04:32:00+03:00
2025-11-11T04:32:00+03:00
спорт
Российских бобслеистов и скелетонистов занесли в базу сайта "Миротворец"

Данные семи российских бобслеистов и скелетонистов попали на сайт "Миротворец"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕвгений Рукосуев
Евгений Рукосуев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Евгений Рукосуев. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Данные семи российских бобслеистов и скелетонистов появились в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
В списке указаны бобслеисты Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Степан Дубинко, Леонид Михневич и скелетонисты Елизавета Кулакова, Евгений Рукосуев и Богдан Попов. Они являются мастерами спорта или кандидатами в мастера спорта России.
В числе прочего "Миротворец" обвиняет российских спортсменов в якобы "пропаганде войны" и "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Ранее РИА Новости сообщало, что девять российских спортсменов зимних видов спорта внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". В их числе были указаны бобслеисты Алексей Лаптев, Александр Ефимов, Даниил Кулешов, Ростислав Гайтюкевич и Полина Князева, шорт-трекист Иван Посашков, скелетонистка Анастасия Цыганова, а также фигуристы Пётр Гуменник и Владислав Дикиджи.
Сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
