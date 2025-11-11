Российских бобслеистов и скелетонистов занесли в базу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Данные семи российских бобслеистов и скелетонистов появились в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.

В числе прочего "Миротворец" обвиняет российских спортсменов в якобы "пропаганде войны" и "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".