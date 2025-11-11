"Трактор" обыграл "Амур" в матче КХЛ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Челябинский "Трактор" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Хабаровске и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Виталий Кравцов (3-я минута) и Григорий Дронов (62). У "Амура" отличился Евгений Свечников (15).
11 ноября 2025 • начало в 12:15
Закончен в OT
14:44 • Евгений Свечников
02:40 • Виталий Кравцов
61:51 • Григорий Дронов
Кравцов, который проводил свой первый матч после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), также отдал голевую передачу на Дронова. "Трактор" 10 ноября объявил о подписании соглашения с игроком сроком до конца сезона-2027/28. Форвард является воспитанником челябинской команды.
"Трактор" (31 очко) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Амур" (24) располагается на седьмой строчке. В следующем матче челябинский клуб в гостях сыграет с омским "Авангардом" 13 ноября, а "Амур" тремя днями позднее в дальневосточном дерби примет "Адмирал" из Владивостока.
"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче КХЛ
6 ноября, 21:25