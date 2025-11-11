Рейтинг@Mail.ru
"Трактор" обыграл "Амур" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
14:41 11.11.2025 (обновлено: 15:04 11.11.2025)
"Трактор" обыграл "Амур" в матче КХЛ
"Трактор" обыграл "Амур" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
"Трактор" обыграл "Амур" в матче КХЛ
Челябинский "Трактор" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 11.11.2025
хоккей
спорт
виталий кравцов
григорий дронов
евгений свечников (хоккеист)
амур
трактор
континентальная хоккейная лига (кхл)
"Трактор" обыграл "Амур" в матче КХЛ

"Трактор" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Челябинский "Трактор" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Хабаровске и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Виталий Кравцов (3-я минута) и Григорий Дронов (62). У "Амура" отличился Евгений Свечников (15).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
11 ноября 2025 • начало в 12:15
Закончен в OT
Амур
1 : 2
Трактор
14:44 • Евгений Свечников
(Олег Ли, Алекс Гальченюк)
02:40 • Виталий Кравцов
(Андрей Светлаков, Григорий Дронов)
61:51 • Григорий Дронов
(Виталий Кравцов, Александр Кадейкин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Кравцов, который проводил свой первый матч после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), также отдал голевую передачу на Дронова. "Трактор" 10 ноября объявил о подписании соглашения с игроком сроком до конца сезона-2027/28. Форвард является воспитанником челябинской команды.
"Трактор" (31 очко) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Амур" (24) располагается на седьмой строчке. В следующем матче челябинский клуб в гостях сыграет с омским "Авангардом" 13 ноября, а "Амур" тремя днями позднее в дальневосточном дерби примет "Адмирал" из Владивостока.
"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче КХЛ
6 ноября, 21:25
