Морозов верит, что Овечкин проведет нынешний сезон не хуже, чем прошлый

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил РИА Новости, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин способен провести нынешний сезон не хуже, чем прошлый.
Текущий сезон является для Овечкина 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), все из них форвард провел в составе "Вашингтона". Нападающий на старте нынешнего регулярного чемпионата в 14 матчах забросил три шайбы и сделал семь результативных передач.
"У Александра уже бывали непростые старты - не слишком яркие, но затем он всегда набирал форму и уверенность, заряжался эмоциями и показывал свой уровень. Он работает на команду и приносит ей пользу. Думаю, скоро он разойдется и проведет такой же результативный сезон, как и предыдущий", - сказал Морозов.
Россиянин является рекордсменом лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах, в его активе 900 заброшенных шайб в 1504 матчах. Предыдущий рекорд НХЛ принадлежал Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Канадец является рекордсменом лиги по сумме шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах и в Кубке Стэнли, на его счету 1016 голов (894 в "регулярке" и 122 в играх плей-офф). Овечкин 977 раз поразил ворота соперников (900 в регулярном чемпионате и 77 в сериях плей-офф Кубка Стэнли).