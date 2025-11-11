Рейтинг@Mail.ru
Морозов верит, что Овечкин проведет нынешний сезон не хуже, чем прошлый - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:43 11.11.2025 (обновлено: 16:32 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/ovechkin-2054227400.html
Морозов верит, что Овечкин проведет нынешний сезон не хуже, чем прошлый
Морозов верит, что Овечкин проведет нынешний сезон не хуже, чем прошлый - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Морозов верит, что Овечкин проведет нынешний сезон не хуже, чем прошлый
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил РИА Новости, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин способен провести нынешний РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T15:43:00+03:00
2025-11-11T16:32:00+03:00
хоккей
алексей морозов (хоккей)
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776546457_154:0:870:403_1920x0_80_0_0_46292af592f68394990f5fc1a6014730.jpg
/20251007/khokkey-2046701210.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776546457_255:0:818:422_1920x0_80_0_0_9ba931a0689edef4486759cb169219d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
алексей морозов (хоккей), александр овечкин, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл), спорт
Хоккей, Алексей Морозов (хоккей), Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спорт
Морозов верит, что Овечкин проведет нынешний сезон не хуже, чем прошлый

Глава КХЛ Морозов: Овечкин может провести сезон не хуже, чем прошлый

© Фото : Официальный сайт NHLАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Официальный сайт NHL
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил РИА Новости, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин способен провести нынешний сезон не хуже, чем прошлый.
Текущий сезон является для Овечкина 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), все из них форвард провел в составе "Вашингтона". Нападающий на старте нынешнего регулярного чемпионата в 14 матчах забросил три шайбы и сделал семь результативных передач.
«
"У Александра уже бывали непростые старты - не слишком яркие, но затем он всегда набирал форму и уверенность, заряжался эмоциями и показывал свой уровень. Он работает на команду и приносит ей пользу. Думаю, скоро он разойдется и проведет такой же результативный сезон, как и предыдущий", - сказал Морозов.
Россиянин является рекордсменом лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах, в его активе 900 заброшенных шайб в 1504 матчах. Предыдущий рекорд НХЛ принадлежал Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Канадец является рекордсменом лиги по сумме шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах и в Кубке Стэнли, на его счету 1016 голов (894 в "регулярке" и 122 в играх плей-офф). Овечкин 977 раз поразил ворота соперников (900 в регулярном чемпионате и 77 в сериях плей-офф Кубка Стэнли).
Никита Кучеров (слева), Александр Овечкин (по центру), Евгений Малкин (справа) - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Овечкин бросит Америку, Панарин обогатится: главные русские интриги в НХЛ
7 октября, 07:30
 
ХоккейАлексей Морозов (хоккей)Александр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала