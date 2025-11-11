https://ria.ru/20251111/mogilnyj-2054179635.html
Фетисов назвал Могильного выдающимся хоккеистом
11.11.2025
Фетисов назвал Могильного выдающимся хоккеистом
Александр Могильный является выдающимся хоккеистом и достоин введения в Зал славы в Торонто, заявил РИА Новости член "Тройного золотого клуба" депутат Госдумы
2025-11-11T13:49:00+03:00
2025-11-11T13:49:00+03:00
2025-11-11T15:05:00+03:00
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Александр Могильный является выдающимся хоккеистом и достоин введения в Зал славы в Торонто, заявил РИА Новости член "Тройного золотого клуба" депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Могильный
был официально введен в Зал хоккейной славы. Торжественная церемония проходила в ночь на вторник по московскому времени в Торонто
. Могильный не принял участие в мероприятии, но выступил с речью по видеосвязи.
«
"Это самое большое признание любого профессионала. Люди, которые понимают смысл этого, ввели Сашу в пантеон великих хоккеистов. Он достоин этого. Саша - последний хоккеист, который забил в "регулярке" 76 голов за 77 игр. Это достижение, к которому мало кто подберется в ближайшее время. Это выдающийся хоккеист: мастерство, скорость, русская удаль", - сказал Фетисов.
Могильному 56 лет, впервые он стал кандидатом на вступление в Зал хоккейной славы в 2009 году. Россиянин выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на протяжении 17 сезонов и стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси Девилз" (2000). В сезоне-1993/94, выступая за "Баффало Сейбрз", Могильный стал первым в истории российским капитаном команды НХЛ. Также он является олимпийским чемпионом 1988 года и победителем чемпионата мира 1989 года в составе сборной СССР
.
"Единственное, немного задержали процедуру ввода. Но он там. Достойно себя позиционирует и очень круто играл. Он произнес потрясающую речь, правда, сам не присутствовал. Это были очень красивые, взвешенные, достойные слова. Видел реакцию зала, у мировых звезд слезы наворачивались", - добавил собеседник агентства.