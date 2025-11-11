СМИ: "Милан" планирует продлить контракт с Модричем

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Милан" планирует активировать опцию продления контракта с обладателем "Золотого мяча" хорватским полузащитником Лукой Модричем, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Модрич перешел в "Милан" в июле в качестве свободного агента, заключив контракт на один сезон с опцией продления на год. По информации источника, руководство клуба впечатлено тем, как Модрич адаптировался к команде и проявляет себя. Сообщается, что решение о продлении соглашения планировалось принять по итогам сезона, но, несмотря на то, что окончательное решение будет принято весной, вопрос с активацией опции практически решен.
Модричу 40 лет. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.
После завершения клубного чемпионата мира Модрич покинул мадридский "Реал", в который перешел в августе 2012 года из лондонского "Тоттенхэма". Хорват завоевал 28 трофеев, став самым титулованным футболистом в истории столичного клуба. Модрич является четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны, пятикратным - Суперкубка Испании, шестикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным - Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Модрич - один из пяти футболистов в истории, которым удалось шесть раз стать победителями Лиги чемпионов. Всего за "Реал" полузащитник сыграл 596 матчей и забил 43 мяча.
В составе сборной Хорватии он провел 186 матчей, что является национальным рекордом. На чемпионате мира 2018 года в России Модрич взял серебро, а спустя четыре года в Катаре - бронзу. В 2018 году полузащитник стал обладателем "Золотого мяча", а также был признан лучшим игроком года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).