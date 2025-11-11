Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "Милан" планирует продлить контракт с Модричем
Футбол
Футбол
 
18:28 11.11.2025
СМИ: "Милан" планирует продлить контракт с Модричем
СМИ: "Милан" планирует продлить контракт с Модричем
Итальянский футбольный клуб "Милан" планирует активировать опцию продления контракта с обладателем "Золотого мяча" хорватским полузащитником Лукой Модричем,... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
футбол
спорт
испания
хорватия
россия
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
лука модрич
милан
спорт, испания, хорватия, россия, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), лука модрич, милан, реал мадрид, тоттенхэм хотспур, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Испания, Хорватия, Россия, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Лука Модрич, Милан, Реал Мадрид, Тоттенхэм Хотспур, Лига чемпионов УЕФА
СМИ: "Милан" планирует продлить контракт с Модричем

«Милан» хочет продлить контракт с обладателем «Золотого мяча» Модричем

© Соцсети клубаЛука Модрич
Лука Модрич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Соцсети клуба
Лука Модрич. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Милан" планирует активировать опцию продления контракта с обладателем "Золотого мяча" хорватским полузащитником Лукой Модричем, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Модрич перешел в "Милан" в июле в качестве свободного агента, заключив контракт на один сезон с опцией продления на год. По информации источника, руководство клуба впечатлено тем, как Модрич адаптировался к команде и проявляет себя. Сообщается, что решение о продлении соглашения планировалось принять по итогам сезона, но, несмотря на то, что окончательное решение будет принято весной, вопрос с активацией опции практически решен.
Модричу 40 лет. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.
После завершения клубного чемпионата мира Модрич покинул мадридский "Реал", в который перешел в августе 2012 года из лондонского "Тоттенхэма". Хорват завоевал 28 трофеев, став самым титулованным футболистом в истории столичного клуба. Модрич является четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны, пятикратным - Суперкубка Испании, шестикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным - Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Модрич - один из пяти футболистов в истории, которым удалось шесть раз стать победителями Лиги чемпионов. Всего за "Реал" полузащитник сыграл 596 матчей и забил 43 мяча.
В составе сборной Хорватии он провел 186 матчей, что является национальным рекордом. На чемпионате мира 2018 года в России Модрич взял серебро, а спустя четыре года в Катаре - бронзу. В 2018 году полузащитник стал обладателем "Золотого мяча", а также был признан лучшим игроком года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Стадион Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Интер" и "Милан" заключили договор о покупке стадиона "Сан-Сиро"
5 ноября, 16:25
 
Футбол
 
