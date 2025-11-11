Рейтинг@Mail.ru
Лузин обновил рекорд России на дистанции 800 метров вольным стилем
20:59 11.11.2025
Лузин обновил рекорд России на дистанции 800 метров вольным стилем
Лузин обновил рекорд России на дистанции 800 метров вольным стилем - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Лузин обновил рекорд России на дистанции 800 метров вольным стилем
Савелий Лузин установил рекорд страны на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T20:59:00+03:00
2025-11-11T20:59:00+03:00
казань
2025
Новости
спорт, плавание, казань, водные виды
Спорт, Плавание, Казань, Водные виды
Лузин обновил рекорд России на дистанции 800 метров вольным стилем

Лузин обновил рекорд страны в плавании на 800 м вольным стилем на ЧР в Казани

Савелий Лузин
Савелий Лузин
© РИА Новости / Максим Богодвид
Савелий Лузин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Савелий Лузин установил рекорд страны на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
Результат Лузина - 7 минут 32,36 секунды. Он обновил собственный рекорд (7.33,97), установленный 24 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге.
Серебряную медаль завоевал Иван Моргун (7.35,37), бронзовую - Егор Бабинич (7.39,26), который превзошел свой юношеский рекорд страны (7.40,23).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится 12 ноября.
Представитель World Aquatics допустил полное возвращение россиян
6 ноября, 18:15
Представитель World Aquatics допустил полное возвращение россиян
СпортПлаваниеКазаньВодные виды
 
