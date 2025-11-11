https://ria.ru/20251111/luzin-2054336584.html
Лузин обновил рекорд России на дистанции 800 метров вольным стилем
Лузин обновил рекорд России на дистанции 800 метров вольным стилем - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Лузин обновил рекорд России на дистанции 800 метров вольным стилем
Савелий Лузин установил рекорд страны на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
казань
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Савелий Лузин установил рекорд страны на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
Результат Лузина - 7 минут 32,36 секунды. Он обновил собственный рекорд (7.33,97), установленный 24 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге
Серебряную медаль завоевал Иван Моргун (7.35,37), бронзовую - Егор Бабинич (7.39,26), который превзошел свой юношеский рекорд страны (7.40,23).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится 12 ноября.