Объявил Америке бойкот? Русский гений вошел в Зал славы, но удивил весь мир

Александр Могильный официально вошел в Зал славы. Прославленный хоккеист, прорубивший россиянам окно в НХЛ, 16 лет ждал заслуженного признания, но отказался ехать в Северную Америку.

"Могильный всегда был непредсказуемым"

В Торонто состоялась историческая церемония введения новых лиц в Зал хоккейной славы. Особенной она стала по той причине, что среди членов Зала славы наконец-то оказался Александр Могильный. Легендарный российский хоккеист, которого многие именуют первопроходцем среди россиян в Национальной хоккейной лиге, ждал своего заслуженного мирового признания 16 лет: впервые кандидатом на попадание в Зал славы в Торонто Могильный стал еще в 2009 по истечении трех лет после того, как он официально завершил игровую карьеру, но с тех пор по неведомым и необъяснимым причинам из года в год нагло игнорировался членами комитета Зала славы, пока те, наконец, не избрали его в список прославленных хоккеистов летом 2025-го.

© Getty Images / Bruce Bennett Изображение Александра Могильного на фасаде здания Зала хоккейной славы в Торонто © Getty Images / Bruce Bennett Изображение Александра Могильного на фасаде здания Зала хоккейной славы в Торонто

Самым удивительным моментом во всей этой истории стало решение Могильного не приезжать в Торонто для участия в торжественных мероприятиях, несмотря на долгие годы ожидания сего события. О неприсутствии Александра Геннадьевича на церемонии стало известно за несколько недель до ее проведения, однако причина его отсутствия все еще остается вопросом без ответа. Могильный ограничился записью своей речи, которая транслировалась по видео. В ходе своего выступления он отметил уровень советской хоккейной школы и поблагодарил каждого из своих тренеров, кто помог ему на каждом этапе карьеры — в том числе Виктора Тихонова, о котором он высказался так: "Он постоянно стремился к совершенству и задал стандарт, которому я следовал на протяжении всей своей карьеры. Меня буквально "вылепили" гиганты хоккея".

« "Хоккей дал мне все. И его величайшая заслуга — способность объединять людей, страны, разные стили жизни и истории. От Хабаровска, где я начал свой путь, до легендарного льда ЦСКА, от арен НХЛ до сегодняшнего вечера. Какое прекрасное путешествие! Больше всего я надеюсь, что моя история вдохновит еще одного ребенка из маленького российского города мечтать по-крупному — так же, как меня вдохновили легенды. Это признание не только мое, оно принадлежит всем, кто верил в меня на этом пути", — сказал Могильный.

Решение легендарного российского хоккеиста не приезжать в Торонто широко обсуждалось на протяжении последних нескольких дней, которые были полностью посвящены новым членам Зала славы. Кроме Могильного в него вошли легенда "Сан-Хосе Шаркс" Джо Торнтон, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Чикаго Блэкхокс" Данкан Кит и рекордсмен НХЛ среди защитников по числу сыгранных матчей в чемпионатах Здено Хара, а также хоккеистки Брайанна Деккер и Дженнифер Боттерилл и функционеры Джек Паркер и Даниэль Соважо. Ранее они приняли участие в так называемом медиа-дне, в ходе которого получили драгоценные перстни членов Зала славы, а затем посетили матч регулярного чемпионата НХЛ "Торонто Мейпл Лифс" — "Каролина Харрикейнз" (4:5) и провели символическую церемонию вбрасывания перед стартом игры.

Случаи, когда новоизбранные члены Зала славы пропускают торжественную церемонию их введения в список прославленных и признанных, очень редки, но имеют свои причины. О том, почему Могильный пропустил историческое событие, не знают даже в правлении Зала славы. Так, председатель совета директоров организации Майк Гартнер сообщил, что Александр Геннадьевич лишь поставил их перед фактом, что не сможет приехать в Торонто.

И если бы хоккейный мир не знал Могильного, то никто бы не предположил, что тот попросту мог отказаться от поездки в Северную Америку, где его самого и его великую карьеру столько лет буквально игнорировали и ни во что не ставили по сравнению с теми игроками, кто не добился и десятой части от заслуг Могильного, но попал в Зал славы раньше него. Неужели ответил бойкотом на бойкот?

"Многие его друзья и представители СМИ годами лоббировали Могильного как достойного кандидата, но он в итоге не явился в Торонто. Могильный всегда был непредсказуемым. В 2003 году он тоже пропустил церемонию вручения индивидуальных наград НХЛ, не рассчитывая, что получит "Леди Бинг Трофи" — награду, которая вручается игроку, показавшему в ходе сезона образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Однако он выиграл тот приз. Тогда он был подвергнут критике, ведь объяснял свой отказ приехать на церемонию так: "Да кому нужна награда, названная в честь леди?" Но затем он извинился за свою шутку и подчеркнул, что для него было большой честью оказаться в числе таких обладателей этой награды, как Уэйн Гретцки, Дэйв Кион и, что иронично, руководитель отборочного комитета Зала славы Рон Фрэнсис.

« Никто толком не знает, связано ли его отсутствие с трудностями перелета из России, политической обстановкой в мире, его обязанностями в роли почетного президента клуба КХЛ "Амур" или же просто с его уникальной шалостью", — пишут авторы газеты Toronto Sun.

Что уж говорить, если сама ситуация с самого начала с момента объявления о выборе Могильного в роли нового члена Зала хоккейной славы уже получилась уникальной. Когда Рон Фрэнсис и председатель правления Зала хоккейной славы Лэнни Макдоналд в июне позвонили Александру Геннадьевичу, чтобы объявить о знаменательном событии, у того на часах было 3 часа ночи — в момент звонка Могильный попросту спал.

Впрочем, даже спросонья он сразу все понял, стоило ему всего лишь услышать голос Макдоналда. Могильный в момент его речи сделал протяжное "Угу" в своеобразном тоне, которое будто бы так и отдавало словами: "Ага, это вы, ну давайте, рассказывайте, как вы наконец-то признали меня". Для пресс-релизов он, к слову, обошелся тогда скромными словами благодарности в адрес руководителей организации Зала славы, россиян и своих бывших одноклубников в НХЛ. Эту сцену Могильный шуткой обыграл в начале своей торжественной речи:

« "Не люблю, когда звонят так рано. Но в тот момент я был слишком взволнован, чтобы снова лечь спать. Выпить кофе или русскую водку? Угадайте, что я сделал. Да, вы правы: прекрасный аромат арабики был не вариант для меня в тот момент".

© Фото : Официальный сайт NHL Александр Могильный "Баффало Сэйбрз" © Фото : Официальный сайт NHL Александр Могильный "Баффало Сэйбрз"

Сбежавший в Америку

Карьера Александра Могильного всегда будет уникальной и той, о которой из года в год пишут, подразумевая нечто особенное и неповторимое. Она стала такой с самого момента переезда Могильного в НХЛ, куда он прибыл уже в статусе олимпийского чемпиона и чемпиона мира в составе сборной СССР.

После победы на мировом первенстве в Швеции Могильный буквально сбежал в Америку, где подписал контракт с "Баффало Сейбрз", которые годом ранее выбрали форварда в пятом раунде драфта и искренне считали свой выбор в пользу советского хоккеиста настоящей авантюрой. Поступок Александра Геннадьевича можно оценивать как угодно: многие даже в наши дни считают Могильного предателем Родины. Однако пусть он и не был первым в истории советским игроком в НХЛ, но именно ему удалось разбить железный занавес СССР для всех отечественных игроков, открыть им дорогу в сильнейшую лигу мира и дать возможность во всей красе продемонстрировать высочайший уровень советской хоккейной школы и переписать историю хоккея. Ради этого Могильный пожертвовал всем в своей жизни, и его жертва не стала напрасной.

Несмотря на решение Александра Геннадьевича отказаться от поездки в Торонто для участия в торжественной церемонии введения в Зал славы, Америка посвятила ему множество памятных материалов, в которых одарила россиянина полным признанием и компенсировала всю ту тишину, что несправедливо царила все эти 16 лет. "Баффало", "Торонто Мейпл Лифс", "Ванкувер Кэнакс" и "Нью-Джерси Девилз", с которыми он выиграл Кубок Стэнли в 2000 году, а также НХЛ испытывают гордость и благодарность за то, что Могильный стал частью их истории, и ценят его стремление войти в нее.

« "Его побег — история, которая сама по себе является фильмом. Для того, что он совершил, потребовалось огромное мужество. Он был первопроходцем, благодаря которому раз и навсегда стали возможными приезд российских игроков в НХЛ и их формирование в этой лиге. Невероятная история. История, которя для самого Александра, — это самый настоящий фильм", — цитирует пресс-служба НХЛ члена Зала славы и партнера Могильного по "Баффало" Пэта Лафонтейна.

Кроме трех побед в чемпионате СССР в рядах московского ЦСКА, золотых медалей Олимпиады-1988 и чемпионата мира-1989 в составе сборной СССР, Кубка Стэнли-2000 в стане "Нью-Джерси" и "Леди Бинг Трофи", выигранного по итогам сезона-2002/03, в котором он набрал 79 очков при всего лишь 12 штрафных минутах, Могильный также вошел в историю как первый российских игрок, ставший капитаном команды НХЛ и принявший участие в Матче звезд НХЛ. Он же наряду с финном Теему Селянне является последним на сегодняшний день хоккеистом, кому удалось забросить 70 и более шайб в одном розыгрыше чемпионата НХЛ: в сезоне-1992/93 они забросили по 76 шайб, и с тех пор никому другому не удалось достичь того же результата. Именно Могильный на протяжении долгих 26 лет удерживал статус лучшего российского хоккеистом по числу набранных очков за одну "регулярку" (127 очков в 77 матчах), пока в сезоне-2018/19 его рекорд не превзошел Никита Кучеров (128 очков в 82 матчах), который поставил на поток эти невероятные результаты.

До Могильного в Зал хоккейной славы среди представителей СССР и России вошли Анатолий Тарасов (1974 год, как тренер), Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018), Сергей Зубов (2019) и Павел Дацюк (2024). Александр Геннадьевич в этом списке стал 12-м, но совершенно точно не последним. В обозримом будущем Зал хоккейной славы в Торонто пополнится целым рядом российских хоккеистов. Их фамилии очевидны всем, остальное — дело времени.