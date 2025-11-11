https://ria.ru/20251111/karpin-2054333319.html
Карпин назвал лучшие стадионы в России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что арены "Краснодара", петербургского "Зенита" и московского "Динамо" являются лучшими их тех,... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Карпин назвал лучшие стадионы в России
Карпин назвал арены "Краснодара", "Зенита" и "Динамо" лучшими в стране